जन्‍माष्‍टमी पर भगवान कृष्‍ण को भोग लगाने के लिए बनाएं नारियल का लड्डू, आज ही नोट कर लें इसकी रेसिपी!
Coconut Laddu Recipe: जन्‍माष्‍टमी के दिन लोग कई तरह-तरह के खास डिश को घर पर बनाते हैं आज आपको बताते हैं  जन्‍माष्‍टमी पर भगवान कृष्‍ण को भोग लगाने के लिए घर पर कैसे बनाएं नारियल का लड्डू.

 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:59 AM IST
Coconut Laddu Recipe: कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी का ये खास त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है. ये दिन लोगों के लिए बेहद ही खास माना जाता है. इस मौके पर कई तरह के व्‍यंजन भी घर पर बनाए जाते हैं. हर जगह खुशी का माहौल बना रहता है.  इस द‍िन अधिकतर लोग व्रत भी रखते हैं और इस दिन की काफी सारी तैयारियां पहले से ही शुरू कर देते हैं. घरों को सजाने से लेकर खाने-पीने की चीजें. आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर जन्‍माष्‍टमी के दिन नारियल के लड्डू को घर पर आसानी से बना सकते हैं. आज आपको बताते हैं बनाने की आसान रेसिपी.

नारियल के लड्डू को बनाने की सामग्री 

नारियल के लड्डू को बनाने के लिए आपको ताजा नारियल, गुड़,घी, बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, इलायची पाउडर इन चीजों की जरूरत होती है.
 

यह भी पढ़ें: इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को लगाएं केसरिया खीर का भोग, घर पर बनाएं स्वादिष्ट प्रसाद
 

नारियल के लड्डू को बनाने की विधि

नारियल के लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन लेना है और उसमें घी डालकर गर्म करना है इसमें अब कटे हुए बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश को डालकर अच्छे से भून लें और अब इनको अलग से निकाल लें और इसमें पैन में फिर से घी को डाल दें और इसमें कसा हुआ नारियल को भी डाल दें और खुशबू आने तक इसको भून लें. अब इसमें आपको गुड़ को डाल देना है सारे ड्राई फ्रूट्स को डालकर अब ऊपर से इलायची पाउडर को भी डालकर मिला दें. 5 मिनट तक पकने के बाद इसको निकालकर ठंडा कर लें और हल्के हाथों में घी लगाकर इसको लड्डू की तरह शेप दे दें और अब आपके ताजे नारियल के लड्डू बनकर तैयार हैं. जन्‍माष्‍टमी पर भगवान कृष्‍ण को भोग लगाने के लिए आप बताए गए तरीके से कर सकते हैं. घर पर आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं, इसको बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

