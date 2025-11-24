Banana Shake नहीं अब नए स्टाइल में बनाएं क्रीमी केला स्मूदी, नोट करें रेसिपी

Banana Smoothie Recipe: सुबह सुबह केले का सेवन आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखने में हेल्प कर सकता है. ऐसे में अगर आप डेली केले का शेक पीना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होगा. आप केले का शेक लेने के बजाय आप केले की स्मूदी ट्राई करें. ये टेस्ट के साथ शरीर के लिए भी बेहतर है. चलिए आज इस खबर में हम आपको केले की स्मूदी बनाना सिखाएंगे. अभी नोट करें ये कमाल की रेसिपी.

क्या है बनाने का तरीका

केले की स्मूदी में सिर्फ केला नहीं होता है. इसमें दूध और ड्राई फ्रूट्स होते हैं और इसका टेक्स्चर भी काफी क्रीमी होता है जो केले के शेक में नहीं होता है. चलिए जानते हैं न्यू स्टाइल क्रीमी केला स्मूदी बनाने का सही तरीका क्या है.

बनाने की विधि

पहला स्टेप

सबसे पहले आप पीले वाले पके हुए केले मार्केट से लेकर आएं. घर लाकर आप केलों को छील लें और चाकू की मदद से छोटे छोटे पीस कर लें. कोशिश करें कि मार्केट से ज्यादा पके हुए केले लेकर आए. केला ज्यादा पका हुआ होगा स्मूदी उतनी ही क्रीमी बनेगी.

दूसरा स्टेप

जब केले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें तो उन्हें ब्लेंडर या मिक्सी के जार में डाल लें. इस के साथ केले के ऊपर थोड़ा सा शहद या चीनी, ठंडा दूध और बर्फ के टुकड़े भी डालें. अब इसे मिक्सर में अच्छी तरह ब्लेंड करें. मिक्सर को तब तक चलाना है जब तक पेस्ट गाढ़ा, क्रीमी और स्मूदी न हो जाए.

तीसरा स्टेप

जब केले का पेस्ट पूरी तरह गाढ़ा और क्रीमी हो जाए तो मिक्सी के जार को मिक्सी से उतार लें और इस स्मूदी को एक बड़े गिलास में कर लें. जब गाढ़ा पेस्ट गिलास में आ जाए तो इसमें ऊपर से थोड़े से बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालें. इसके अलावा ज्यादा मिठास के लिए ऊपर से भी थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं.

चौथा स्टेप

इस केला स्मूदी को और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें 1 से 2 खजूर मिला लें. इसके अलावा आप स्मूदी में थोड़ा सा पीनट बटर भी मिला सकते हैं. इससे आपकी स्मूदी और भी क्रीमी और हेल्दी हो जाएगी. अब आपकी क्रीमी केला स्मूदी न्यू स्टाइल में रेडी है. तुरंत सर्व करें और आनंद लें.

