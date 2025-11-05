Advertisement
trendingNow12989404
Hindi Newsलाइफस्टाइल

ऐसे बानएं चने का मलाईदार साग, फॉलो करें ये कमाल के टिप्स

Chana Saag Recipe: सर्दियों में साग न सिर्फ खाने के स्वाद में चार चांद लगाता है बल्कि ये सेहत का खजाना भी है. फाइबर, आयरन और प्रोटीन से भरपूर साग सर्दियों में से सेहत के लिए रामबाण है. साग तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन इस बार ये कमाल की रेसिपी फॉलो करें.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसे बानएं चने का मलाईदार साग, फॉलो करें ये कमाल के टिप्स

Chana Saag Recipe:  सर्दियां आते ही खाने का मजा दोगुना हो जाता है. बाजार में तरह तरह की सब्जियां होती है यानी सब्जियों के विकल्प बढ़ जाते हैं. ऐसे में लोग हरी पत्तेदार सब्जियों का खूब शौक से खाते हैं. इसके अलावा ब्रेकफास्ट की बात करें तो ज्यादातर लोग सर्दी में गरमा गरम पराठे चाय या अचार के साथ मिल जाए तो दिन बन जाए. लेकिन आज हम उसकी बात कर रहे हैं जो पूरी सर्दी अकेला रसोई पर राज करता है और उसका नाम है साग. साग तो हर चौथे दिन लगभग सभी घरों में बनता है. एक दिन बनता है और दो दिन खाया जाता है. आपने साग तो बहुत खाया होगा, लेकिन इस बार साग बनाने से पहले ये कमाल की रेसिपी लिख कर रख लें.

चने का साग बनाने की सामग्री

- आधा किलो चने के पत्ते

Add Zee News as a Preferred Source

- 2 चम्मच सरसों का तेल

- 1 बारीक कटा हुआ प्याज

- 2 बारीक कटे हुए टमाटर

- 2 बारीक कटी हरी मिर्च

- 8 लहसुन की कटी हुई कलियां

- स्वादानुसार नमक

- आधा चम्मच हल्दी

- जरूरत के हिसाब से पानी

चलिए स्टेप बाय स्टेप साग बनाने की विधि समझते हैं.

1. साग की तैयारी
चने के साग को साफ पानी में अच्छी तरह धो लें. इसके बाद आप इसे बारीक काट लें. अब आप इसे कुकर में डालें और जरूरत के हिसाब से पानी और नमक मिलाएं. इसके बाद 2 सीटी लगाएं और फिर गैस बंद कर ठंडा होने दें. इसके बाद उबले हुए साग को बड़े चम्मच या बेलन से मैश कर लें.

2. ऐसे तैयार करें मसाला
सबसे पहले आप एक लोहे की कड़ाही में सरसों का तेल डालकर गर्म करें. जब तेल धुआं छोड़ने लगे तो इसमें कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूने. अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें और इसे भी हल्का ब्राउन कर लें. अब इसमें कटा हुआ टमाटर, नमक और हल्दी डालकर पकाएं. जब टमाटर गल जाएं तो समझिए मसाला पूरी तरह पक चुका है. 
यह भी पढ़ें: अब दांतों में नहीं चिपकेगा 'गाजर का हलवा'! फॉलो करें ये हलवाई स्टाइल रेसिपी

 

3. साग मिलाएं 
जब मसाला पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब साग की बारी आएगी. अब आप कड़ाही में मैश किया हुआ चने का साग मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें. साग को पकाते समय चलाते भी रहे ताकि साग जले नहीं. जब तेल साग के ऊपर आने लगे तो समझिए साग पूरी तरह तैयार हो चुका है.

इसी के साथ साग का स्वाद बढ़ाने के लिए ये टिप्स भी फॉलो कर सकते है

1. अगर आप साग में थोड़ा सा मक्के का आटा मिला दें तो साग गाढ़ा और मलाईदार बनता है.

2. जिन लोगों को लहसुन खाना ज्यादा पसंद है वे ऊपर से लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं.

3. फ्रिज में रखा साग गाढ़ा हो जाता है इसलिए गर्म करते समय थोड़ा सा पानी जरूर मिलाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Chana SaagKitchen Tips

Trending news

'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
crime news
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
West Bengal news
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
Rahul Gandhi
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं