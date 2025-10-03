Advertisement
करवाचौथ पर बनाएं पंजाबी स्टाइल में दाल मखनी, जानें रेसिपी

Dal Makhani recipe: करवा चौथ के खास मौके पर आप घर पर पंजाबी स्टाइल में दाल मखनी बना सकते हैं. आइए जानते हैं ट्रेडिशनल दाल मखनी बनाने की रेसिपी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 03, 2025, 04:04 PM IST
करवाचौथ पर बनाएं पंजाबी स्टाइल में दाल मखनी, जानें रेसिपी

करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है. इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्तूबर को है. करवा चौथ के मौके पर आप पंजाबी स्टाइल में दाल मखनी बना सकते हैं. दाल मखनी बनाना बेहद आसान है. आइए जानते हैं घर पर होटल स्टाइल में दाल मखनी बना सकते हैं. आइए जानते हैं दाल मखनी बनाने की रेसिपी. 

करवा चौथ पर दाल मखनी बनाने की रेसिपी 
1 कप उड़द की दाल 
1/4 कप राजमा 
1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज 
2 मीडियम साइज टमाटर 
1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट 
4 बड़े चम्मच घी या मक्खन 
हींग पाउडर 
जीरा 
हल्दी पाउडर 
लाल मिर्च पाउडर 
छोटा चम्मच धनिया पाउडर 
2 चम्मच गरम मसाला 
कसूरी मेथी 
कप फ्रेश क्रीम या दूध 
हरा धनिया 
नमक स्वादानुसार 

मखनी दाल बनाने का तरीका 
दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले उड़द दाल और राजमा को अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद इसे 6 से 8 घंटे पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद भीगी हुई दाल और राजमा को प्रेशर कुकर में उबाल दें. इसके बाद दाल मखनी का मसाला तैयार कर लें. एक बड़ी कड़ाही में 2 बड़े चम्मच घी या मक्खन गरम कर लें. इसके बाद हींग डालें, इसके बाद जीरा भून लें. जब जीरा चटकने लगे तो बारीक प्याज काटकर भून लें. इसके बाद लहसुन और अदरका का पेस्ट डाल दें. इसे तब तक भून लें तब तक पेस्ट की कच्ची महक चली ना जाए. 

अब कहाड़ी में कटा हुआ टमाटर डाल दें. इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर भून लें. इसके बाद कड़ाही में उबली हुई दाल और राजमा डाल दें. इसके बाद इसे अच्छे से पकाएं. जब ग्रेवी गाढ़ी महसूस हो तो इसमें पानी डाल दें. फिर धीमी आंच पर इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाएं. दाल जितनी देर पकेगा उतना ही स्वाद बढ़ेगा. 

अब इस दाल में कसूरी मेथी डालकर इसे अच्छे से पका लें. अब इसमें क्रीम या दूध डालकर पकाएं. इसके बाद इसमें बड़ा चम्मच मक्खन डाल दें. अब गैस बंद करके इसमें हरा धनिया और क्रीम डाल दें. दाल मखनी के साथ आप लच्छा पराठा और चावल खा सकते हैं. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है.

