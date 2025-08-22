चाय के साथ खाने के लिए घर पर बनाएं क्रिस्पी आटे के बिस्कुट, एकदम आसान है इसकी ये रेसिपी!

Crispy Atta Biscuits Recipe: अधिकतर लोगों के दिन की शुरूआत ही चाय के साथ होती है. इसके साथ में कुछ खाने के लिए लोग नमकीन बिस्कुट को काफी ज्यादा खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी कुछ टेस्टी सा बनाना चाहते हैं, तो आप क्रिस्पी आटे के बिस्कुट को घर पर बनाकर आसानी से खा सकते हैं. आपको बता दें ये खाने में भी बेहद टेस्टी होते हैं. इसको बनने में अधिक समय बिल्कुल नहीं लगता है और ये जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है. गेहूं के आटे से बने ये बिस्कुट खाने में टेस्टी और काफी ज्यादा हेल्दी होते है. आइए आपको बताते हैं.



क्रिस्पी आटे के बिस्कुट बनाने की सामग्री

क्रिस्पी आटे के बिस्कुट को बनाने के लिए गेहूं का आटा, मक्खन, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, इलायची पाउडर, दूध इन चीजों की खास जरूरत होती है.



क्रिस्पी आटे के बिस्कुट बनाने की विधि

क्रिस्पी आटे के बिस्कुट को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेना है और इसमें मक्खन और पिसी चीनी को डाल देना है और अब हैंड मिक्सर की मदद से आपको इन दोनों को अच्छे से फेंट लेना है. अब आपको इसमें गेहूं का आटा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक को भी डाल दें. आपको इसमें इलायची पाउडर को भी ऊपर से मिला देना है. दूध को मिलाकर हल्के से अच्छे से मिला दें. आटे को ज्यादा न गूंथें. अब आपको इसमें लोई बनाकर मोटा बेल लेना है. किनारों पर दरार आपको कर लेना है. ओवन में 15 मिनट तक सभी बिस्कुट को रखकर हल्का सुनहरा होने तक इसको आपको बेक करना चाहिए. अब आपके क्रिस्पी आटे के बिस्कुट बनकर तैयार हैं. हफ्ते तक आप इसको एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा हेल्दी और टेस्टी होते हैं. इसको आप झटपट बनाकर खा सकते हैं. ये कम समय में बनकर तैयार हो जाएंगे.