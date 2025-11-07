वीकेंड की शाम खास बनाने के लिए चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी बेसन चकली, नोट करें आसान रेसिपी

Crispy Besan Chakli Recipe: वीकेंड पर घर के सभी लोग एकसाथ समय बिताना पसंद करते हैं. ऐसे में आपको घर पर ही कुछ टेस्टी का बनाने की कोशिश करनी चाहिए. अगर आप घर पर अलग-अलग तरह की डिश बनाकर खाते हैं, तो आपका मन भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगा. वीकेंड पर अगर आप घर के लोगों के साथ इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो आप बेसन चकली को बना सकते हैं. ये खाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है, आइए आपको बताते हैं इसको बनाने का आसान तरीका. आप भी कर लें रेसिपी नोट.



क्रिस्पी बेसन चकली कैसे बनाएं?



बेसन चकली बनाने की सामग्री

Add Zee News as a Preferred Source

बेसन चकली को बनाने के लिए कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है जैसे बेसन, चावल का आटा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, तिल, घी या तेल, नमक, पानी इन चीजों की जरूरत होती है.



बेसन की चकली बनाने की आसान सी रेसिपी

बेसन की चकली बनाना काफी ज्यादा आसान होता है इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल लेने है और फिर उसमें बेसन, चावल का आटा, तिल, अजवाइन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. घी या तेल भी इसमें डाल सकते हैं. अब आपको इसको गूंथकर एक सख्त आटा गूंथना है. अब आपको इस चकली को शेप में काटकर प्लेट में रख देना है. आपको एक बटर पेपर या तेल हल्का सा हाथों में लगाना है और राउंड शेप की चकली बनाकर शेप देनी है. अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और उसमें आपको चकली को डाल देना है ध्यान रखें की तेल को मीडियम आंच पर ही पकाना है वरना चकली जल भी सकती है. एक-एक करके चकली को कढ़ाई में डालकर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है. अब आपकी चकली बनकर तैयार है इसको आप ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर सकते हैं.