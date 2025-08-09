सुबह-सुबह रक्षाबंधन के दिन मेहमानों के लिए झटपट तैयार करें ये खास डिश, तारीफ करते नहीं थकेंगे लोग!

Crispy Potato Cheese Ball Recipe: रक्षाबंधन की धूम हर जगह देखने को मिल रही हैं. ये त्योहार भाई-बहनों के लिए काफी ज्यादा खास होता है. इस दिन मेहमनों का काफी ज्यादा आना-जाना लगा रहता है. अगर आप उनके लिए इस दिन कुछ खास बनाना चाहती हैं, तो कोई स्पेशल चीजों को भी बना सकते हैं. क्रिस्पी आलू पनीर चीज़ बॉल आप सुबह के समय बनाकर मेहमानों को खिला सकती हैं. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. आज आपको बताते हैं इसको बनाने की रेसिपी. इसको आप सुबह-सुबह झटपट तैयार कर सकते हैं. इसको आप अपने हिसाब से भी बना सकती हैं आज आपको बताते हैं इसकी झटपट बनने वाली रेसिपी. आप भी कर लें नोट.



क्रिस्पी आलू पनीर चीज़ बॉल बनाने की सामग्री

क्रिस्पी आलू पनीर चीज बॉल को बनाने के लिए चीज़, आलू, पनीर, कॉर्नफ्लोर, मैदा, काली मिर्च पाउडर, ओरिगैनो, चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक,तेल इन चीजों की जरूरत होगी.



क्रिस्पी आलू पनीर चीज़ बॉल बनाने की विधि

क्रिस्पी आलू पनीर चीज बॉल को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेना है और इसमें उबले हुए आलू को मैश करके इसमें चीज, पनीर, कॉर्नफ्लोर, मैदा, काली मिर्च, ओरिगैनो, लाल मिर्च को डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब ये पेस्ट बनकर तैयार है, इसकी आप छोटी-छोटी बॉल बनाकर तैयार कर लें. इसमें आपको चीज़ पेपर ऊपर से लपेट देना है. अब आपको एक कढ़ाई में तेल को गरम करना है और इसमें तैयार किए गए बॉल को इसमें डाल देना है और इसको सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लेना है. अब आपका क्रिस्पी आलू पनीर चीज बॉल बनकर तैयार है इसको आप केचप या चटनी के साथ सर्व करके भी आ सकते हैं. ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है.