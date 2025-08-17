बोरिंग शाम को मजेदार बनाने के लिए घर पर बनाएं क्रिस्पी सोया कटलेट, ये है इसकी आसान रेसिपी!

Crispy Soya Cutlets Recipe: शाम के वक्त लोगों को कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है. हल्का, पुल्का हेल्दी स्नैक्स लोग खाते हैं लेकिन शाम के समय एक ही तरह का खाना खा-खाकर बोर हो गए हैं और कुछ खाने के लिए चीजें खोज रहे हैं, तो आज आपको बताते हैं क्रिस्पी सोया कटलेट बनाने की आसान रेसिपी, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. इसमें आपको अधिक चीजों की भी जरूरत नहीं होती है. पकौड़े, समोसे या बिस्किट की जगह पर आप ये खास चीजें बना सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको खाना ये काफी ज्यादा पसंद होता है. इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता और झटपट बनकर तैयार भी हो जाएगा. आप आज नोट कर लें ये आसान सी रेसिपी. आइए बताते हैं.



सोया कटलेट बनाने के लिए सामग्री



सोया कटलेट को बनाने के लिए सोया चंक्स, आलू, प्याज, अपनी पसंद की सब्जियां, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, बेसन, तेल इन चीजों की जरूरत होती है.

सोया कटलेट बनाने की विधि



सोया कटलेट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले सोया चंक्स को 10-15 मिनट तक भिगो देना है. अब इसका सारा पानी निकाल लें और इसको अच्छे से दरदरा पीस लें. अब आपको 1 कटोरी लेनी है और इसमें सोया, उबले मैश किए हुए आलू, बारीक कटा प्याज, सब्जियां, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट सभी मसालों को इसमें मिला देना है. इसमें आपको बेसन को मिला देना है अब इसका एक घोल तैयार कर लें. हाथों में तेल को लगाकर छोटी टिक्कियां का आकार बना दें. अब आपको एक पैन में तेल को गरम करना है और फिर इसको कम आंच पर कटलेट्स को डालकर सुनहरा होने तक इसको कुरकुरा होने देना है. अब आपके गरमागरम और क्रिस्पी सोया कटलेट बनकर तैयार हैं. इसको आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं. शाम के दिन को मजेदार बनाने के लिए ये आपकी काफी मदद करेगा.