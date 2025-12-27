Advertisement
सर्दियों में नहीं जमता दही, तो अपनाएं ये ट्रिक; मिलेगी मलाईदार Curd

सर्दियों में नहीं जमता दही, तो अपनाएं ये ट्रिक; मिलेगी मलाईदार Curd

सर्दियों के मौसम में दही जमने में काफी परेशानी आती है. अगर आपकी दही भी नहीं जम रही है तो आप सर्दियों में इस ट्रिक को फॉलो कर सकती हैं. 

 

Dec 27, 2025
सर्दियों में नहीं जमता दही, तो अपनाएं ये ट्रिक; मिलेगी मलाईदार Curd

सर्दियों के मौसम में दही जमाने में काफी परेशानी आती हैं. इस मौसम में दही सही से जम नहीं पाती है. सर्दियों में कई बार दही पतली या फिर खट्टी हो जाती है. अगर आपकी दही भी नहीं जम रही है तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं. 

सही दूध का चयन करें 
दही जमाने के लिए सबसे पहले सही दूध का चयन करना, कई बा दूध पतला होता है. जिससे दही सही नहीं जमता है. ऐसे में अगर दूध पतला हो तो उसे पहले अच्छे उबाल लें. दूध को हल्का गुनगुना होने दें. 

दूध में डालें जामन 
दही जमाने के लिए दूध में सही मात्रा में जामन डालना बहुत जरूरी होता है. अधिक या कम जामन डालने पर दही ठीक से नहीं जमती है. दही जमाने के लिए 1 लीटर दूध में सिर्फ 1 से 2 चम्मच ताजा जामन बेहतर होता है. दूध में ऐसा जामन डालें जो खट्टा ना हो. 

गर्माहट बनाए रखें 
सर्दियों के मौसम गर्माहट का ध्यान रखें. जामन डालने के बाद बर्तन को ढक्कन से ढक दें. उसे किसी गर्म जगह पर रखें. आप दही के बर्तन को पुराने ऊनी कपड़े या तौलिए से लपेट सकते हैं. 

जमने का समय 
सर्दियों के समय में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं. इ दौरान बर्तन को बार-बार ना हिलाएं. जब दही जम जाएं इसके बाद फ्रिज में रख दें. इससे दही खट्टा नहीं होता है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

चेहरे पर दिखते हैं किडनी डैमेज के लक्षण, संकेत देखते ही जाएं डॉक्टर के पास 

