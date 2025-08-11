पराठे के साथ खाने के लिए घर पर बनाएं दही वाली मिर्ची, मुंह का जायका बढ़ाने के लिए फटाफट नोट करें रेसिपी!
Advertisement
trendingNow12875847
Hindi Newsलाइफस्टाइल

पराठे के साथ खाने के लिए घर पर बनाएं दही वाली मिर्ची, मुंह का जायका बढ़ाने के लिए फटाफट नोट करें रेसिपी!

Curd Chillies Recipe:  अधिकतर लोगों को पराठे के साथ खाने के लिए दही और मिर्ची का अचार खाना काफी ज्यादा पसंद होता है आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर आसानी से दही वाली मिर्ची को बनाकर खा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पराठे के साथ खाने के लिए घर पर बनाएं दही वाली मिर्ची, मुंह का जायका बढ़ाने के लिए फटाफट नोट करें रेसिपी!

Curd Chillies Recipe: अधिकतर लोग खाने-पीने के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं. चावल हो या रोटी हर चीज के साथ में अचार खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इसके बिना खाना जैसा अधूरा सा लगता है. अगर आप दही वाली मिर्ची घर पर पराठे के साथ बनाकर खाने की सोच रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहे है कि आखिर इसको कैसे बनाएं? तो आज आपको बताते हैं घर पर आप कैसे आसानी से दही वाली मिर्ची को बना सकते हैं. इसको आप चावल के साथ-साथ पराठों के साथ में भी बनाकर खा सकते हैं. रोटियों के साथ दही वाली मिर्ची खा सकते हैं. ये मिर्ची बहुत टेस्टी लगती है. ऑफिस में भी आप इसको लेकर जा सकते हैं. इसको खाकर आपको बेहद ही मजा आने वाला है. आइए आपको बताते हैं इसकी आसान सी रेसिपी.

दही वाली मिर्ची बनाने के लिए सामग्री 

दही वाली मिर्ची को बनाने के लिए हरी मिर्च, जीरा, राई, हींग, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर,लाल मिर्च पाउडर, नमक, तेल इन चीजों की जरूरत होगी.

दही वाली मिर्ची बनानी की विधि

दही वाली मिर्ची को बनाने के लिए सबसे पहले 12-15 हरी मिर्च को लेकर अच्छे से धो लेना है डंढल को तोड़कर बीच से चीरा लगाना है और अब एक पैन में तेल को गरम कर लें और उसमें  राई, जीरा और हींग और हरी मिर्च को डालकर अच्छे से भूने. अब इसमें आपको हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक को डालकर गैस को बंद कर लें अब इसमें आपको दही डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और गैस ऑन करके 2-3 मिनट तक इसको चलाते रहे. अब आपकी दही वाली मिर्ची बनकर तैयार हैं इसको आप गरमागरम रोटी या पराठे के साथ या चावल के साथ में मजे लेकर खा सकते हैं. इसको आप रोजाना भी बनाकर खा सकते हैं. घर पर आप सबको बनाकर खिलाते हैं, तो हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेगा.

 

 

About the Author
author img
रितिका

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

curd chillies recipedahi wali mirchi

Trending news

लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
Narendra Modi
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
India Block
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
Fatehpur News live: फतेहपुर में हिंदू संगठनों ने तोड़ा मकबरा, किया शंखनाद और पूजा, शिवलिंग होने का दावा; भयंकर बवाल के बीच देखें लाइव अपडेट
#Breaking news
Fatehpur News live: फतेहपुर में हिंदू संगठनों ने तोड़ा मकबरा, किया शंखनाद और पूजा, शिवलिंग होने का दावा; भयंकर बवाल के बीच देखें लाइव अपडेट
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
;