पराठे के साथ खाने के लिए घर पर बनाएं दही वाली मिर्ची, मुंह का जायका बढ़ाने के लिए फटाफट नोट करें रेसिपी!

Curd Chillies Recipe: अधिकतर लोग खाने-पीने के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं. चावल हो या रोटी हर चीज के साथ में अचार खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इसके बिना खाना जैसा अधूरा सा लगता है. अगर आप दही वाली मिर्ची घर पर पराठे के साथ बनाकर खाने की सोच रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहे है कि आखिर इसको कैसे बनाएं? तो आज आपको बताते हैं घर पर आप कैसे आसानी से दही वाली मिर्ची को बना सकते हैं. इसको आप चावल के साथ-साथ पराठों के साथ में भी बनाकर खा सकते हैं. रोटियों के साथ दही वाली मिर्ची खा सकते हैं. ये मिर्ची बहुत टेस्टी लगती है. ऑफिस में भी आप इसको लेकर जा सकते हैं. इसको खाकर आपको बेहद ही मजा आने वाला है. आइए आपको बताते हैं इसकी आसान सी रेसिपी.

दही वाली मिर्ची बनाने के लिए सामग्री

दही वाली मिर्ची को बनाने के लिए हरी मिर्च, जीरा, राई, हींग, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर,लाल मिर्च पाउडर, नमक, तेल इन चीजों की जरूरत होगी.

दही वाली मिर्ची बनानी की विधि

दही वाली मिर्ची को बनाने के लिए सबसे पहले 12-15 हरी मिर्च को लेकर अच्छे से धो लेना है डंढल को तोड़कर बीच से चीरा लगाना है और अब एक पैन में तेल को गरम कर लें और उसमें राई, जीरा और हींग और हरी मिर्च को डालकर अच्छे से भूने. अब इसमें आपको हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक को डालकर गैस को बंद कर लें अब इसमें आपको दही डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और गैस ऑन करके 2-3 मिनट तक इसको चलाते रहे. अब आपकी दही वाली मिर्ची बनकर तैयार हैं इसको आप गरमागरम रोटी या पराठे के साथ या चावल के साथ में मजे लेकर खा सकते हैं. इसको आप रोजाना भी बनाकर खा सकते हैं. घर पर आप सबको बनाकर खिलाते हैं, तो हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेगा.