10 मिनट में बनाएं दही तड़का, रोटी-चावल का स्वाद होगा दोगुना; नोट कर लें ये रेसिपी

Dahi Tadka Recipe: क्या आप भी रोटी-चावल का स्वाद बढ़ाने के लिए अक्सर दही तड़का बनाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको 10 मिनट में दही तड़का बनाने की रेसिपी बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 23, 2025, 02:00 AM IST
Dahi Tadka Recipe: दही तड़का एक आसान और टेस्टी डिश है, जिसे आप बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं. इसका खट्टा–मसालेदार टेस्ट रोटी, पराठे, चावल या खिचड़ी के साथ बहुत लाजवाब लगता है. अगर घर में कुछ जल्दी बनाना हो या मेहमान अचानक आ जाएं, तो ये आसान रेसिपी आपके काम आ सकती है. इस खबर में हम आपको दही तड़का बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप केवल 10 मिनट में बना सकते हैं. 

 

दही तड़का कैसे बनाएं?
दही तड़का हल्के मसालों, फेंटे हुए दही और घी या तेल में बना तड़का है. इसका फायदा ये है कि ये पेट के लिए हल्का, झटपट बनने वाला और टेस्ट में बेहद मजेदार होता है. दही की मलाईदार बनावट और मसालों की खुशबू मिलकर इस डिश को खास बना सकता है. गर्मियों में यह ठंडक देता है और सर्दियों में मसालों का तड़का इसे और भी टेस्टी बनाता है.

झटपट होगा तैयार
दही तड़का बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती. इसे बनाने के लिए बस फेटा हुआ दही लें, थोड़ा घी या तेल, जीरा, राई, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, करी पत्ता और थोड़ा सा हरा धनिया. आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए लहसुन कुटा हुआ भी डाल सकते हैं. ये चीजें आपकी रसोई में आसानी से मिल जाती है. 

 

10 मिनट में बनाएं
इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छी तरह फेंटकर उसमें थोड़ा पानी और नमक मिला लें. इसके बाद एक छोटी कड़ाही में घी या तेल गर्म करें. अब उसमें जीरा, राई, हींग, हल्दी, लाल मिर्च और करी पत्ता डालकर तड़का तैयार करें. इसके बाद जब मसालों की खुशबू आने लगे, तो फ्लेम स्लो कर दें और तड़का फेंटे हुए दही में डाल दें. ध्यान रखें कि दही को सीधे तेज आंच पर न पकाएं, वरना दही फट सकता है.

Reetika Singh

Dahi Tadkaदही तड़का

