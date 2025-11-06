घर में घी बनाने में होती है मुश्किल, प्रेशर कुकर और बेकिंग सोडा की मदद से मिनटों में तैयार करें Desi Ghee

Ghee Recipe in Hindi: भारत के हर घर में देसी घी खाई जाती है. लेकिन बाजार में मिलने वाला घी उतनी शुद्ध नहीं होती है. ऐसे में ज्यादातर लोग घी घर पर बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को घी बनाना मुश्किल काम लगता है. घंटों तक मक्शन पकाना और उसे चलाते रहना काफी झंझट वाला लगता है. लेकिन यूट्यूबर पूनम देवनानी घर पर घी बनाने का एक आसान ट्रिक बताया है. इसके मदद से आप बिना किसी मेहनत के सिर्फ 5 मिनट में मलाई से दानेदार देसी घी तैयार किया जा सकता है.

प्रेशर कुकर से बनाएं

पूनम देवनानी ने बताया कि प्रेशर कुकर की इस्तेमाल से देसी घी को बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में थोड़ा सा पानी डालें, जिससे मलाई नीचे से चिपके नहीं. इसके बाद इसमें एक कटोरी मलाई डालें, कुकर का ढक्कन बंद करें और एक सीटी आने का इंतजार करें. इससे मलाई सही टेमपेरेचर पर पहुंच जाती है और घी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाती है. इस तरीके से समय भी बचता है और जलने का डर भी खत्म होता है.

बेकिंग सोडा

इसके बाद कुकर का ढक्कन खोलें और मलाई को स्लो फ्लेम पर पकाना शुरू कर दें. अब इसमें 1/8 चम्मच बेकिंग सोडा डालें. इसके बाद बेकिंग सोडा का एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो मलाई के फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़कर घी को जल्दी अलग करने में मदद करता है. ऐसा करने से घी बनने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और काम घी मिनटों में तैयार हो जाती है.

दानेदान घी के लिए पानी का तड़का

इसके बाद जब मलाई से घी अलग होने लगे और बुलबुले धीरे-धीरे खत्म हो जाएं, तो इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालें. ऐसा करने से छोटा-सा घी दानेदार और खुशबूदार बन जाता है. इससे घी की बनावट बेहतर होती है और स्वाद ज्यादा निखरता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.