घर पर इस तरह से बनाएं ढाबा स्‍टाइल तवा चाप, स्वाद चखकर कहेंगे वाह!
Advertisement
trendingNow12878829
Hindi Newsलाइफस्टाइल

घर पर इस तरह से बनाएं ढाबा स्‍टाइल तवा चाप, स्वाद चखकर कहेंगे वाह!

Tawa Chaap Recipe: अगर आपका घर पर कुछ चटपटा खाने का मन है, तो आप आसान सी रेसिपी को फॉलो करके ढाबा स्‍टाइल तवा चाप को बना कर खा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर पर इस तरह से बनाएं ढाबा स्‍टाइल तवा चाप, स्वाद चखकर कहेंगे वाह!

Tawa Chaap Recipe:  चटपटा खाने का लोगों को बहुत मन करता है और इसको खाने के लिए घर से बाहर ढाबे या होटल में खाने जाते हैं. बाहर आपको एक से एक ड‍िशेज खाने को मिल जाएगी. अधिकतर लोग ढाबा स्‍टाइल तवा चाप को खाना बहुत पसंद करते हैं. अगर आप घर पर ही कुछ चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो घर पर आप आसान सी रेसिपी को फॉलो करके  ढाबा स्‍टाइल तवा चाप को बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं. 
 

तवा चाप बनाने वाली चीजें

अगर आप तवा चाप बनाना चाहते हैं, तो आपको सोया चाप, दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, नींबू का रस, तेल, टमाटर की प्यूरी, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, मक्खन, हरा धनिया इन चीजों की जरूरत होगी.
 

तवा चाप बनाने की आसान वि‍ध‍ि
 
तवा चाप बनाने के लिए आपको सबसे पहले सोया चाप को उबाल लेना है और फिर इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है. अब आपको एक बाउल में दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, मसाले, नींबू रस और तेल को डालकर इसको अच्छे से मिलाना है और इसमें चाप को डालकर 1 घंटे तक इसमें मिलाकर रखना है. अब आपको तवा लेना है और इसको अच्छे से गरम कर लेना है और इसमें आपको थोड़ा तेल और मक्खन को पूरा मिला देना है और फिर मेरीनेट किया हुआ चाप इसमें डालकर सुनहरा होने तक इसको सेंक लेना है. कटे हुए प्याज को भूने और इसमें अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च, टमाटर की प्यूरी, मसाले और कसूरी मेथी को डालकर 5 मिनट तक अच्छे से पकाएं. मक्खन और हरा धनिया आप चाहे तो ऊपर से डाल सकती हैं. अब आपका तवा चाप बनकर तैयार है. हरी चटनी के साथ आप इसको गरमागरम सर्व कर सकते हैं. घर के सभी लोगों को ये रेसिपी काफी ज्यादा पसंद आएगी और बड़े की चाव से खाना पसंद करेंगे.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

tawa Chaap Recipetawa chaap banane ki recipe

Trending news

उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक इस दिन करने...
INDIA Alliance Meeting
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक इस दिन करने...
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
LoC
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA की बैठक के लिए US जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात?
Trump tariff
UNGA की बैठक के लिए US जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात?
Aaj Ki Taza Khabar Live: 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले उधमपुर परिसर में फुल ड्रेस रिहर्सल, स्कूली बच्चों को देख मन गदगद हो जाएगा
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले उधमपुर परिसर में फुल ड्रेस रिहर्सल, स्कूली बच्चों को देख मन गदगद हो जाएगा
;