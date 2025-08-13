Tawa Chaap Recipe: चटपटा खाने का लोगों को बहुत मन करता है और इसको खाने के लिए घर से बाहर ढाबे या होटल में खाने जाते हैं. बाहर आपको एक से एक ड‍िशेज खाने को मिल जाएगी. अधिकतर लोग ढाबा स्‍टाइल तवा चाप को खाना बहुत पसंद करते हैं. अगर आप घर पर ही कुछ चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो घर पर आप आसान सी रेसिपी को फॉलो करके ढाबा स्‍टाइल तवा चाप को बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



तवा चाप बनाने वाली चीजें

अगर आप तवा चाप बनाना चाहते हैं, तो आपको सोया चाप, दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, नींबू का रस, तेल, टमाटर की प्यूरी, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, मक्खन, हरा धनिया इन चीजों की जरूरत होगी.



तवा चाप बनाने की आसान वि‍ध‍ि



तवा चाप बनाने के लिए आपको सबसे पहले सोया चाप को उबाल लेना है और फिर इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है. अब आपको एक बाउल में दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, मसाले, नींबू रस और तेल को डालकर इसको अच्छे से मिलाना है और इसमें चाप को डालकर 1 घंटे तक इसमें मिलाकर रखना है. अब आपको तवा लेना है और इसको अच्छे से गरम कर लेना है और इसमें आपको थोड़ा तेल और मक्खन को पूरा मिला देना है और फिर मेरीनेट किया हुआ चाप इसमें डालकर सुनहरा होने तक इसको सेंक लेना है. कटे हुए प्याज को भूने और इसमें अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च, टमाटर की प्यूरी, मसाले और कसूरी मेथी को डालकर 5 मिनट तक अच्छे से पकाएं. मक्खन और हरा धनिया आप चाहे तो ऊपर से डाल सकती हैं. अब आपका तवा चाप बनकर तैयार है. हरी चटनी के साथ आप इसको गरमागरम सर्व कर सकते हैं. घर के सभी लोगों को ये रेसिपी काफी ज्यादा पसंद आएगी और बड़े की चाव से खाना पसंद करेंगे.