घर पर रखी वेस्ट टेप रोल से दिवाली के लिए बनाएं दीया, कोना-कोना जगमगा जाएगा

How To Make Diwali Diya At Home: दिवाली के त्योहार आने वाला है और लोग पहले से ही खरीदारियों में लग जाते हैं, तरह-तरह के दीया लाकर कोनों-कोनों को सजा देते हैं. दीपावली में लोग मिट्टी के दीये से घर को सजाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, अगर आप बाहर से लाने के बजाय घर पर ही दीया को बनाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इसको आसानी से बना सकते हैं. घर पर रखी वेस्ट टेप रोल से आसानी से घर पर दीया को बना सकते हैं, अगर आप भी बनाना चाहते है, तो आज आपको बताते हैं, आप कैसे आसानी से बना सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.



वेस्ट टेप रोल से दीया कैसे बनाएं?



1. अगर आप भी वेस्ट टेप रोल से दीया को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले टेप रोल, गोल्डन कार्ड या अपने मन का कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टॉक और ग्लू इन चीजों का इस्तेमाल होगा.



2. इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको गोल्ड कार्ड पेपर को रोल करके सभी भागों को अंदर से चिपका देना है और फिर कार्ड पेपर को बेस पर शेप का कटकर गोल तरीके से चिपका देना है.



3. अब आपको पत्तियां को भी कट करके बना देना है और फिर इसको नीचें से चारों तरफ चिपका देना है, अब आपके वेस्ट टेप रोल से दीया बनकर आसानी से तैयार है, इसको आप दिवाली के लिए आसानी से बना सकते हैं.



अगर आप दिवाली में खुद से बनाएं गए दीए से घर को सजाना चाहते हैं, तो आप बताएं गए तरीकों से बना सकते हैं, ये आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा बेहतर होंगे, घर आए मेहमान भी कहेंगे वाह क्या बात है आप भी आसानी से बना सकते हैं. मोहल्ले के लोग भी बोलेंगे कहां से लिया है.



