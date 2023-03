Summer Drink: शरीर में तुरंत ठंडक घोल देगा ठंडा-ठंडा दूध शरबत, बस 10 मिनट में ऐसे करें तैयार

How To Make Doodh Ka Sharabat: समर सीजन की शुरूआत हो चुकी है. ऐसे में शरीर जल्दी से डिहाइड्रेशन की चपेट में आ जाता है. इसलिए आज हम आपके लिए दूध का शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. दूध का शरबत पीने से आपके शरीर को ठंडक प्रदान होती है. दूध एक संपूर्ण आहार है इसलिए इसके सेवन से आपके शरीर को पर्याप्त पोषण प्रदान होता है. दूध का शरबत स्वाद में भी बहुत टेस्टी होता है. इसको बनाना भी काफी आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Doodh Ka Sharabat) दूध का शरबत कैसे बनाएं....

दूध का शरबत बनाने की आवश्यक सामग्री- डेढ़ लीटर दूध

2 टेबलस्पून काजू

2 टेबलस्पून बादाम

2 टेबलस्पून पिस्ता

आधा चुटकी केसर

2 टी स्पून कस्टर्ड पाउडर

सजाने के लिए पिस्ता कतरन

आधा कप चीनी (स्वादानुसार) दूध का शरबत कैसे बनाएं? (How To Make Doodh Ka Sharabat) दूध का शरबत बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें गर्म पानी डालकर इसमें काजू, बादाम और पिस्ता डालें.

इसके बाद आप इन ड्राय फ्रूट्स को गर्म पानी में करीब 10 मिनट तक भिगोकर रख दें.

फिर आप ड्राई फ्रूट्स को बाउल से निकालकर बादाम को छील लें.

इसके बाद आप इन सारी सभी चीजों को मिक्सर जार में डालें.

फिर आप इसमें 2 टेबलस्पून दूध डालें और ग्राइंड करके स्मूद पेस्ट तैयार कर लें.

इसके बाद आप तैयार पेस्ट को एक बाउल में निकालें और अलग रख दें.

फिर आप एक बड़ी कढ़ाई में दूध डालें और मीडियम आंच पर गर्म करें.

इसके थोड़ी देर बाद दूध में केसर डालें और मिलाते हुए उबाल लें.

फिर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वाला पेस्ट डालें और अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से पका लें.

फिर आप एक छोटे बाउल में कस्टर्ड पाउडर और आधा कप दूध डालकर मिला लें.

इसके बाद आप कढ़ाई वाले दूध में कस्टर्ड पाउडर वाला दूध डालें और मिला लें.

फिर आप इसको फिर से अच्छी तरह से थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएं.

इसके बाद आप इसमें आधा कप चीनी डालकर थोड़ी देर तक पकाएं.

फिर आप गैस को बंद करके दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप ठंडे दूध को एक बड़े बाउल में डालें.

फिर आप इसको फ्रिज में करीब 4-5 घंटों तक रखकर ठंडा होने दें.

अब आपका दूध का शरबत बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप दूध को एक सर्विंग गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ डालें.

इसके बाद आप इसको पिस्ता कतरन से गार्निश करके ठंडा-ठंडा सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)