कन्हा जी को बहुत भाती है मेवे की पंजीरी, ये है बनाने की सबसे आसान रेसिपी!

Dry Fruits Panjiri Recipe: भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के अवसर पर लोग इस दिन को खास बनाने के लिए काफी सारी तैयारियां पहले से ही कर लेते हैं. लड्डू गोपाल को मेवे की पंजीरी काफी ज्यादा पसंद होती है. अगर आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस पंजीरी को घर पर आसानी से बना सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है, इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं होती है. आज आप भी जान लें बनाने की आसान सी रेसिपी. आइए आपको बताते हैं.



मेवे की पंजीरी बनानी की सामग्री

मेवे की पंजीरी बनाने के लिए आपको चीनी, खरबूजे की गिरी, मखाना, कद्दूकस नारियल, मेवे, तला हुआ साबुदाना, देसी घी, पानी इन चीजों की जरूरत होती है.



मेवे की पंजीरी बनानी की विधि

मेवे की पंजीरी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सारे मेवे को कढ़ाई में डालकर अच्छे से भून लेना है और फिर कद्दूकस नारियल को इसमें डालकर भून लेना है और जब तक गोल्डन ना हो जाएं, तब तक आपको भूनना है. 10 मिनट के बाद आपको गैस को बंद कर देना है. अब आपको देसी घी को डालना है और मखाने को इसमें डालकर अच्छे से भून लेना है. अब आपको भीगे हुए साबुदाने को घी में डालकर आपको इसको भी अच्छे से भून लेना चाहिए. आपको इसको नमक के साथ नहीं भूनना है. अब कढ़ाई में आपको खरबूजे की गिरी और मेवे को डालकर हल्का सा भून लेना है. अब मिक्सी की मदद से आपको चीनी को पीस लेना है और फिर सारे मेवे को. साबुदाने, नारियल को अच्छे से पीस लेना है. अब आपको एक बाउल में सबको निकाल लेना है और अब ऊपर से पिसी हुई इलायची को भी मिला दें. इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब आपकी मेवे की पंजीरी बनकर तैयार हैं. कन्हा जी को भोग लगाने के लिए आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं.