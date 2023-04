Vitamin B12: विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करता है Fish Salad, जानें इंस्टेंट रेसिपी

How To Make Fish Salad: अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं और सी फूड खाना पसंद करते हैं, तो आज तक आपने कई तरह के सी फूड्स का लुत्फ उठाया होगा. लेकिन क्या कभी आपने फिश सलाद ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए फिश सलाद बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. मछली के सेवन से आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से लेकर दिल को हेल्दी बनाए रखने में मददगार होती है. मछली खाने से आपके दिमाग के काम करने की क्षमता भी बेहतर होती है. इतना ही नहीं इससे आपकी आंखें, इमयूनिटी सिस्टम और अस्थमा में भी लाभ मिलता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Fish Salad) फिश सलाद बनाने की इंस्टेंट रेसिपी......

फिश सलाद बनाने की आवश्यक सामग्री- मेयोनेज 1/3

मस्टर्ड सॉस 1/2

नींबू का रस 2 छोटे चम्मच

स्वादानुसार नमक और काली मिर्च

लेट्यूस 2-3 पत्ते

वॉटरक्रेस2 पत्ते

लाल प्याज 1 बड़ा स्लाइस किया हुआ

खीरा 1 कप स्लाइस किया हुआ

चेरी टमाटर 1/2 कप दो हिस्सों में कटे हुए

मछली 1 टूना छीली हुई

ऑलिव्स 1/4 कप फिश सलाद कैसे बनाएं? (How To Make Fish Salad) फिश सलाद बनाने के लिए आप सबसे पहले एक छोटे बाउल लें.

फिर आप इसमें मेयोनेज, मस्टर्ड सॉस, नींबू का रस और नमक-काली मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं.

इसके बाद आप एक प्लेट में पहले लेट्यूस के पत्ते साफ करके सजा लें.

फिर आप इसके ऊपर से प्याज, खीरा, टमाटर, टूना मछली और ऑलिव्स डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपकी पौष्टिकता से भरपूर फिश सलाद बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको ऊपर से ड्रेसिंग सॉस डालकर सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं