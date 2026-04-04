गर्मियों में फटी एड़ियों को मक्खन जैसा मुलायम बनाने के लिए घर पर बनाएं ये फुट क्रीम, जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका

Homemade Foot Cream: गर्मियों का मौसम आते ही काफी सारी दिक्कतें शरीर में होने लगती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं. लोग चेहरे को तो चमका ही देते हैं लेकिन पैरों की देखभाल करना अक्सर भूल जाते हैं, जिसकी वजह से धूल, गर्मी, पसीना पैरों पर चिपक जाता है और एड़ियों को रूखा और फटा हुआ काफी ज्यादा बना देता है, जिस वजह से फटी एड़ियों की भी दिक्कतें बढ़ने लगती है. महिलाएं इससे समस्या से काफी ज्यादा परेशान रहती है काफी चीजों को अपनाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाता है. फटी एड़ियों की वजह से इनमें दर्द और जलन जैसी समस्या भी काफी ज्याजा होने लगती है.



लोग महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च काफी ज्यादा कर देते है लेकिन असर कुछ खास नजर नहीं आता है. केमिकल चीजें अगर आप लगाते हैं, तो आपको काफी समस्या का भी सामना कर पड़ सकता है. अगर आप घर बैठे समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप फुट क्रीम को घर पर आसानी से बना सकते हैं. ये आपकी एड़ियों को काफी फायदा देगी. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको बना सकते है.



फुट क्रीम बनाने के लिए सामग्री

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अगर आप फटी एड़ियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और घर पर ही कुछ खास चीज को बनाकर लगाना चाहते हैं, तो आप फुट क्रीम को बना सकते हैं इसको बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत होगी जैसे- एलोवेरा जेल, सरसो का तेल, आलू का रस, ग्लिसरीन ये आपके पास होना चाहिए.



फुट क्रीम बनाने के लिए विधि

अगर आप घर पर ही फुट क्रीम को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले 1 कटोरी लेनी है और उसमें एलोवेरा का ताजा जेल निकाल लेना है और फिर उसमें आलू का रस, सरसो का तेल और ग्लिसरीन को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. आपको इसको अधिक गाढ़ा नहीं बनाना है. अब आपकी क्रीम तैयार है इसको आप एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दें. इसको आप रात में सोने से पहले अपनी फटी एड़ियों वाली तरह पर अच्छे से मसाज करके सो सकते हैं. मुलायम और सॉफ्ट बनाने में ये काफी फायदेमंद साबित होते हैं. कम खर्च में बनकर तैयार भी हो जाएगा.



होममेड फुट क्रीम लगाने के फायदे

अगर आप होममेड फुट क्रीम को पैरों में लगाकर रोजाना मालिश करते हैं, तो दर्द और जलन से आपको छुटकारा मिल सकता है. पैर की दरारों को कम करने का भी काम करता है. पैर की एड़ी का रंग पीला हो गया है, तो भी आप इसको रोजाना लगा सकते हैं. पैरों में दर्द, ब्लीडिंग या खुजली से भी आप आसानी से राहत पा सकते हैं.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)