वीकेंड को स्पेशल बनाने के लिए नाश्ते में बनाएं हरी मिर्च का पराठा, इस आसान सी रेसिपी से बनाएं चटपटा और करारा!

Green Chili Paratha Recipe: पराठा खाना लोगों को खूब पसंद होता है. एक बेहतरीन और स्वादिष्ट पराठे आपके पूरे दिन को खास बना सकते हैं. लोगों को कई तरह-तरह के पराठों को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. आलू, प्याज, पनीर का पराठा खाना काफी अच्छा लगता है. मिर्ची का पराठा भी कुछ लोगों को पसंद होता है. अगर आप भी घर पर इसको आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं इसकी खास रेसिपी. मिर्च का पराठा खाने में बहुत टेस्टी लगता है. अगर आपको तीखा खाना काफी ज्यादा पसंद है, तो आपके लिए मिर्च का पराठा अच्छा ऑप्शन हो सकता है.



मिर्च का पराठा बनाने की विधि

मिर्च का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आपको आटा को नरम गूंथ लेना है और फिर घी को डालकर हल्के-हल्के हाथों से गूंथना है. अब आपका आटा बनकर तैयार है अब आपको लोई बनानी है और उसको बेलना है और फिर घी को लगाना है. मसाला, नमक और थोड़ा सा आपको सूखा आटा लगा लेना है. अब पराठें के ऊपर से आपको बारीक कटी हरी मिर्च छिड़क देनी है और सूखा आटा छिड़ककर आपको फिर बेलना है. अब आपको एक तवा लेना है और उसमें घी लगाना है और मीडियम फ्लेम पर रख देना है. आपको इसमें पराठा डालना है और दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसको सेंकना है. दोनों तरफ से पलटते हुए सेंक लेना है. चटपटा हरी मिर्च का पराठा अब आपका बनकर तैयार है. इसको आप चटनी, सॉस, अचार के साथ में खा सकते हैं. इसका स्वाद आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा. ये खाना घर के सभी लोगो ंको खूब पसंद आएगा. खाने में ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है.घर पर आप इसको आसानी से कम समय में बना सकते हैं. इसको बनाने में आपको अधिक समय भी नहीं लगता है. इसको वीकेंड पर आसानी से बना सकते हैं.