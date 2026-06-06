बिना तेल के बनाएं टेस्टी-टेस्टी हरी मिर्च का अचार, फटाफट नोट करें राजस्थान स्टाइल पानी वाला अचार

राजस्थान में हरी मिर्च का एक स्पेशल अचार बनाया जाता है जो कि बेहद टेस्टी होता है. इस अचार को राजस्थान की आम भाषा में कांजी की मिर्च भी कहते हैं. गर्मियों के मौसम में इस कांजी मिर्च को काफी खाया जाता है. इस अचार में तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. खट्टा और तीखा पानी वाला अचार लोगों को काफी खाना काफी पसंद आता है. इस अचार को बिना तेल के आसानी से बना सकते हैं. आइए जानते हैं अचार बनाने की रेसिपी.
250 ग्राम हरी मिर्च
पीली सरसो दरदरी पिसी हुई
सौंफ पाउडर 2 चम्मच
हल्दी पाउडर
हींग
काला नमक
सफेद नमक
नींबू का रस
पानी
सबसे पहले हरी मिर्च को साफ कर लें. इसके बाद सूती कपड़े सो पोंछकर मिर्च को सूखा लें. अब एक पैन लें. इसमें दो से 3 कप पानी डाल दें. हरी मिर्च को पानी में डालकर इसे 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम होने दें. जब मिर्च स्टीम हो जाए तो गैस बंद कर दें. इसके बाद मिर्च को प्लेट में निकाल लें.
इसके बाद अचार के लिए मसाले तैयार कर लें. अब पीली सरसो, सौंफ पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, काला नमक, सफेद सबकों डालकर इसे दरदरा पीस लें.
इसके बाद एक बाउल लें. इस बाउल में दरदरा पिसा हुआ सौंफ, राई, हींग, काला नमक, हल्दी और सफेद नमक को अच्छे से मिक्स कर लें.
अब हरी मिर्च में चीरा लगाएं. तैयार मसाले को चम्मच की मदद से हरी मिर्च में भर दें. अब मसाला भरी हुई मिर्च को साफ और सूखे कांच के जार या फिर किसी भी डिब्बे में डाल दें. इसके बाद बचा हुआ मसाला ऊपर से डाल दें.
इसके बाद मिर्च में उबले हुए पानी को ठंडा करने के बाद जार में डाल दें. पानी इतना डालना है कि जिसमें मिर्चियां अच्छे से डूब जाएं. इसके बाद नींबू का रस डालें.
अब डिब्बे या जार का ढक्कन बंद करके इसे 2 से 3 दिन के लिए धूप में रख दें. रोज दिन में एक बार जार को या डिब्बे को अच्छे से हिलाएं. 2 से 3 दिन में आपका मिर्च का अचार बनकर तैयार है.