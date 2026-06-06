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बिना तेल के बनाएं टेस्टी-टेस्टी हरी मिर्च का अचार, फटाफट नोट करें राजस्थान स्टाइल पानी वाला अचार

हरी मिर्च का अचार लगभग हर किसी ने जरूर खाया है. लेकिन क्या आपने पानी वाला हरी मिर्च का अचार खाया है. राजस्थान की फेमस पानी वाला अचार खाने का स्वाद बढ़ा देता है. आइए जानते हैं बिना तेल के पानी वाला हरी मिर्च वाला अचार कैसे बनाएं.

Written ByShilpa
Published: Jun 06, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:54 PM IST
बिना तेल के बनाएं टेस्टी-टेस्टी हरी मिर्च का अचार, फटाफट नोट करें राजस्थान स्टाइल पानी वाला अचार

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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