घर पर इस खास तरीके से तैयार करें हरी मिर्च की चटनी, चटोरों को खूब आएगी पसंद!
घर पर इस खास तरीके से तैयार करें हरी मिर्च की चटनी, चटोरों को खूब आएगी पसंद!

Green Chilli Chutney Recipe:  चटनी खाना अधिकतर लोगों को खूब पसंद होता है. इसको खाने से चावल हो या रोटी हर किसी का स्वाद बढ़ जाता है आज आपको बताते हैं आप कैसे इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:34 AM IST
घर पर इस खास तरीके से तैयार करें हरी मिर्च की चटनी, चटोरों को खूब आएगी पसंद!

Green Chilli Chutney Recipe:  चटनी को चावल और रोटियों के साथ खाने से स्वाद काफी गुना बढ़ जाता है. भारत का हर इंसान इसको खाना काफी ज्यादा पसंद करता है. लोगों को आम की चटनी, इमली की चटनी, नारियल की चटनी, खजूर की चटनी, हरी मिर्च की चटनी बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. इसको आप घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. सिर्फ खाने में स्वादिष्ट ही नहीं आपकी सेहत पर भी काफी ज्यादा अच्छा असर डालती है. आप घर पर इसे एकदम तीखी, चटपटी बना सकते हैं. आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर  इस खास तरीके से हरी मिर्च की चटनी को आप बना सकते हैं. इसको चटोरों को खाना खूब पंसद आएगा. आइए आपको बताते हैं.
 

हरी मिर्च की तीखी चटनी बनाने की चीजें
 

हरी मिर्च की तीखी चटनी को बनाने के लिए आपको तेल, जीर, लहसुन, हरी मिर्च, इमली, धनिया के पत्ते, नमक, मूंगफली के दाने  इन सभी को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं.
 

हरी मिर्च की तीखी चटनी की विधि

हरी मिर्च की तीखी चटनी को बनाने के लिए आपको 10 हरी मिर्च को लेना है और इसमें मूंगफली के दाने, जीरा को कढ़ाई गरम करके उसमें सरसों के तेल में इसको डाल देना है. इसमें आप जीरा, लहसुन, हरी मिर्च को डालकर हल्के से पकाना है. मूंगफली के दाने को भी अब आपको डालना चाहिए. हाई फ्लेम पर आपको इनको कुछ समय तक पकाना है.पकने के बाद आपको गैस को बंद कर देना चाहिए. अब आपको मिक्सी में दरदरा पीस लेना है. कूटकर भी आप इसके खाने का मजा उठा सकते हैं. हरी मिर्च की तीखी चटनी अब बनकर तैयार है, इसको आप खाने के साथ चटकारे ले लेकर खा सकते हैं. खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. आपको एक बार जरूर इसको घर पर बनाकर खाना चाहिए.

रितिका

green chilli chutneygreen chilli chutney recipe

