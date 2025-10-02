Advertisement
ऐसा हरी मिर्च का तीखा और चटपटा अचार कभी नहीं खाया होगा, मिनटों में इस तरीके से करें तैयार

Green Chilli Pickle Recipe:  खाने के साथ अचार खाना लोगों को खूब पसंद होता है. अगर आप तीखा और चटपटा खाने के शौकिन हैं, तो आपको बताते हैं  हरी मिर्च का तीखा और चटपटा अचार घर पर कैसे आसान तरीकों से बनाएं.

 

Oct 02, 2025
Green Chilli Pickle Recipe:  चावल हो या रोटी हर किसी चीज के साथ में अचार खाने का मन करता ही है. लोग अपने घरों में गाजर से लेकर आम तक का अचार बनाकर खाते हैं इसमें काफी मेहनत भी लगती है, लेकिन स्वाद भरपूर होता है. अधिकतर लोगों को खाने के साथ में तीखा और चटपटा खाने का मन करता ही है आपको बताते हैं कि हरी मिर्च का तीखा और चटपटा अचार आप कैसे बनाकर खा सकते हैं लेकिन टेस्ट के लिए आपको आज बताते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं आइए नोट कर लें रेसिपी.
 

मिर्च का अचार बनाने की सामग्री

मिर्च का अचार बनाने के लिए हरी मिर्च, सरसों का तेल, पीली सरसों, नींबू का रस, सौंफ,कलौंजी, हल्दी पाउडर, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.
 

मिर्च का अचार बनाने की विधि

मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले आपको हरी मिर्च को अच्छी तरह से धोकर कपड़े से पोंछकर सूखा लेना है और फिर मिर्च के डंठल को हटाकर छोटे-छोटे टुकड़े में काट लेना है. एक पैन को अब गरम करना है और इसमें छोटे-छोटे टुकड़े में कटी मिर्च को डालकर 2 मिनट के बाद बंद करके ठंडा होने के लिए रख दें. एक पैन को गर्म करके इसमें अब पीली सरसों, सौंफ और मेथी दाना डालकर इसको अच्छे से भून लें और फिर सभी चीजों को  दरदरा पीसें. अब आपको एक बर्तन लेना है और उसमें कटी हुई हरी मिर्च, पिसा हुआ मसाला और नमक, सरसों का तेल डालकर अच्छे से मिला देना है. अब इसको 1-2 घंटे के लिए धूप में रखकर फिर खा सकते हैं. इसको आप कभी भी आसानी से बनाकर तुरंत ही खा सकते हैं. इसमें आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती है. अगर आप इसको रोटी या चावल के साथ में या किसी भी चीज के साथ में खाना चाहते हैं, तो आसानी से बनाकर खा सकते हैं. 
 

