मुंह का जायका बदलने के लिए घर पर बनाएं गुजराती स्टाइल क्रिस्पी 'मुठिया', फटाफट जान लें सीक्रेट रेसिपी

Gujarati Style Muthiya Recipe: कभी-कभी रोज का वो ही बोरिंग खाना खाते-खाते भी लोग काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं. हल्की भूख लगने पर चाय के साथ पकौड़े को बना देते हैं लेकिन वो भी मुंह के स्वाद को उतना अच्छे से नहीं बढ़ा पाते हैं. गुजराती स्टाइल क्रिस्पी 'मुठिया खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और लोग इसको भर-भर खाना पसंद करते हैं. इसको अगर आप चाय के साथ खाते हैं, तो स्वाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. कभी भी हल्की भूख अगर आपको लग रही है, तो आप क्रिस्पी 'मुठिया' को घर पर आसानी से बना सकते हैं. इसको बनाने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाएगी. इसको आप बेहद ही कम सामना के साथ में झटपट से बना सकते हैं.



अगर आप मुंह का जायका बदलने के लिए घर पर कुछ टेस्टी सा बनाने की सोच रही हैं, तो आप क्रिस्पी 'मुठिया' को घर पर आसानी से बना सकते हैं. अगर आप इसको बनाने के बारे में नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं बनाने का आसान तरीका.

क्रिस्पी मुठिया बनाने के लिए सामग्री

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अगर आप गुजराती स्टाइल में क्रिस्पी मुठिया को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ सामग्री की जरूरत होगी जैसे- बेसन, गेहूं आटा, मेथी, सूजी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चीनी, नींबू का रस, तेल, नमक ये चीजें चाहिए.



क्रिस्पी मुठिया बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही कुछ टेस्टी सी गुजराती स्टाइल में क्रिस्पी मुठिया को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मेथी को साफ कर लेना है और सारा पानी अच्छे से निकाल लेना है और फिर बड़ा बर्तन लेना है और उसमें बेसन, गेहूं का आटा, सूजी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक को भी अपने स्वाद के हिसाब से मिला देना हैं. मेथी सूख जाए तो इसको भी इसमें मिक्स कर लेना है. इसी में अब आपको थोड़ा सा तेल डालकर हाथों से मिक्स कर लेना है. नींबू का रस और चीनी को भी अपने हिसाब से मिक्स कर लेना है. गुनगुना पानी डालकर इसका आटा गूंद लेना है और फिर इससे लोइयां सारी बना दें. आटे की मुठिया तैयार करने के बाद अब आपको कड़ाही लेनी है और उसमें तेल को डालकर गरम कर लेना है और फिर सभी को इसमें मिक्स कर लेना है. मुठिया को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है अब आपकी क्रिस्पी मुठिया आसानी से बनकर तैयार है. इसको आप कभी भी चाय के साथ आसानी से बनाकर खा सकते हैं.

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