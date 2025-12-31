Advertisement
सर्दियों में गीले बाल नहीं ले रहे हैं सूखने का नाम? बिना ड्रायर के इन 4 आसान हैक्स से मिनटों में सुखाएं

सर्दियों में गीले बाल नहीं ले रहे हैं सूखने का नाम? बिना ड्रायर के इन 4 आसान हैक्स से मिनटों में सुखाएं

How To Make Hair Dry Faster: सर्दियों के मौसम कई सारी चुनौतियों को लेकर आता है आज आपको बताते हैं आप कैसे सर्दियों में गीले बालों को आसानी से सुखा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 31, 2025, 10:26 AM IST
सर्दियों में गीले बाल नहीं ले रहे हैं सूखने का नाम? बिना ड्रायर के इन 4 आसान हैक्स से मिनटों में सुखाएं

How To Make Hair Dry Faster:  सर्दियों के मौसम आते ही कई सारी चीजों का खतरा भी बढ़ने लग जाता है. सबसे चुनौती भरा काम होता है बालों को सुखाना, जो आसानी से सुखते भी नहीं है. सर्दियों में धूप निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, जिस वजह से गीले बालों को सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है. आजकल भागदौड़ भरी लाइफ में लोग इतनी ज्यादा तेजी से अपने काम को करना चाहते हैं कि कई चीजों का इस्तेमाल बालों को सुखाने के लिए करते हैं. घर में हेयर ड्रायर से कई लड़कियां अपने बालों को सुखा देती है, जो काफी ज्यादा आम बात है. कुछ लोगों के पास ड्रायर नहीं होता है, तो ये समस्या काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. अगर आप भी कुछ तरीकों को खोज रहे हैं, तो आज आपको बताते हैं कि आप बिना ड्रायर के अपने बालों को आसानी से कैसे सुखा सकते हैं, आप भी कर लें नोट.
 

सर्दियों में गीले बाल कैसे सुखाएं?
 

1. तौलिये से रोल

अगर आप सर्दियों में बिना ड्रायर के अपने बालों को आसानी से सुखाना चाहते हैं, तो आप तौलिये से अपने बालों को रोल करके भी जल्दी से सूखा सकते हैं. 10-15 मिनट के लिए आप ऐसा करना है. ऐसा करने से बालों का सारा पानी निकाल जाएगा.
 

2. धूप

आप अपने बालों को कुछ समय तक धूप में बैठकर भी अपने बालों को आसानी से सुखा सकते हैं. ऐसा करने से आपके बाल नेचुरल तरीके से सुख जाएंगे.
 

3. माइक्रोफाइबर तौलिया

आपको ठंड के मौसम में बालों को सुखाने के लिए हमेशा माइक्रोफाइबर तौलिये का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा करने से नमी जल्दी निकल जाती है और बालों को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता है.
 

4. कंघी का इस्तेमाल 

अगर आप जल्दी-जल्दी अपने बालों को सुखाना चाहते हैं, तो आप चौड़े दांत वाली कंघी का उपयोग बाल आपस में चिपके इस तरह से सुलझाने चाहिए.
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

Hair Dryhow to make hair dry faster

