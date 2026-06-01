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Hindi Newsलाइफस्टाइलगर्मी की वजह से रूखे हो गए हैं बाल, सॉफ्टनेस के लिए लगाएं दही, केला और शहद

गर्मी की वजह से रूखे हो गए हैं बाल, सॉफ्टनेस के लिए लगाएं दही, केला और शहद

गर्मियों के मौसम में धूप, पसीना और धूल की वजह से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं. डल और बेजान बालों की देखभाल के लिए आप बालों में दही, केला, नारियल और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं बालों की देखभाल कैसे करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:39 PM IST
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गर्मी की वजह से रूखे हो गए हैं बाल, सॉफ्टनेस के लिए लगाएं दही, केला और शहद

तेज धूप की वजह से ना केवल स्किन बल्कि बालों पर भी असर पड़ता है. पसीना, धूल मिट्टी की वजह से बाल डैमेज हो जाते हैं. धूल मिट्टी बालों की नमी छीन लेते हैं. जिस वजह से बाल रूखे बेजान और कमजोर नजर आते हैं. बालों की ड्राईनेस की समस्या को दूर करने के लिए आप दही और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. होममेड चीजों का इस्तेमाल करके आपके बालों की ड्राईनेस कम हो सकती है. 

दही और शहद का इस्तेमाल

अगर आपके बाल रूखे और बेजान हो गए हैं तो आप शहद का और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं. दही और शहद का इस्तेमाल करने से बालों की नमी दूर हो जाती है. इस मास्क को बनाने के लिए एक कटोरी लें. इसमें दही और शहद मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस हेयर मास्क को बालों में लगाएं. 30 मिनट बाद इस इस मास्क को लगा रहने दें. माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश कर लें. आपके बाल मुलायम हो जाएंगे. 

केला और नारियल तेल हेयर मास्क 

केला बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. केला में मौजूद पोषक तत्व बालों को मजबूत बनाने में मददगार है. वहीं नारियल तेल बालों की ड्राईनेस को कम करता है. एक पका हुआ केला लें. इसके बाद इस केले को अच्छे से मैश कर लें. इसमें एक चम्मच नारियल तेल मिला दें. इस पेस्ट को बालों में 30 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर नॉर्मल पानी से हेयर वॉश कर लें. 

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एलोवेरा और कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल 

बालों की ड्राईनेस कम करने के लिए आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा जेल में कैस्टर ऑयल मिक्स करके पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को स्कैल्प में लगा लें. बालों में पेस्ट लगाकर मसाज करें. 30 मिनट बाद हेयर वॉश कर लें. इससे बालों की चमक बढ़ जाएगी. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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