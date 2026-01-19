सर्दियों में शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए खाएं इस खास चीज के लड्डू, नोट करें आसान और हेल्दी रेसिपी

Advertisement
Halim Laddoo Recipe: सर्दियां शुरू हो गई है और ऐसे में अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. आज आपको बताते हैं आप घर पर कैसे हलीम के बीजों से तैयार लड्डू को बना सकते हैं आप भी नोट कर सकते हैं रेसिपी.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:34 AM IST
Halim Laddoo Recipe: सर्दियां चल रही हैं और ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. आपको बता दें हलीम के बीच काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं कई सारी बीमारियों को दूर रखने में ये काफी मददगार साबित होती है. हलीम के बीज शरीर को कई बीमारियों से दूर रखने में ये आपकी मदद करते हैं. अगर आप ठंड के मौसम में कुछ हेल्दी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप  हलीम के लड्डू को बनाकर आसानी से खा सकते हैं. हलीम के लड्डू को घर पर बनाना काफी ज्यादा आसानी होता है और इसको झटपट से आप बना भी कर सकते हैं. आइए आपको आसानी से बनने वाली रेसिपी के बारे में बताते हैं.
 

हलीम के लड्डू बनाने की सामग्री

हलीम के लड्डू को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है हलीम के बीज, गुड़, नारियल, घी, जायफल पाउडर इन चीजों की जरूरत होती है.
 

हलीम के लड्डू बनाने की विधि

अगर आप हलीम के लड्डू को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बड़ा से नारियल के पानी को निकाल लेना है और फिर  हलीम के बीजों को भिगोकर रख देना है फिर इसमें नारियल को ककद्दूकस करके ठीक से रख लेना है इसके बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है और इसमें घी को भी डाल देना है और फिर हलीम के बीज, गुड़, नारियल, घी, जायफल पाउडर इन सभी चीजों को डालकर अच्छे से मिलाकर पकाना है. थोड़ी देर पकने के बाद आपको इसको एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देना है. इसके बाद हाथों से थोड़ा-थोड़ा करके लड्डू के शेप में इसको बना लेना है. अब आपके हलीम के लड्डू आसानी से बनकर तैयार हैं. अब आप इसको फ्रिज में लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं.
 

हलीम के लड्डू खाने के फायदे

अगर आप रोजाना हलीम के लड्डू को खाते हैं तो शरीर में ब्लड लेवल को बैलेंस करने में मददगार होता है. ठंड के मौसम में हड्डियों को मजबूत बनाने में भी ये मददगार साबित होते हैं. स्किन से जुड़ी समस्या को भी दूर करने में मददगार होता है.  एसिडिटी, सूजन और सिरदर्द को भी दूर कर सकते हैं.
 

 

इसे भी पढ़ें: शरीर में रहती हैं थकान, कमजोरी दूर करने के लिए पी लें ये छुहारे वाला दूध!
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है.

Halim laddoo recipehalim ladoo recipe ingredients

