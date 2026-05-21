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Hindi Newsलाइफस्टाइलघर पर बनाएं हलवाई जैसे ब्रेड पकौड़े, हर कोई करेगा आपकी तारीफ, चाय का स्वाद होगा डबल

घर पर बनाएं हलवाई जैसे ब्रेड पकौड़े, हर कोई करेगा आपकी तारीफ, चाय का स्वाद होगा डबल

चाय के साथ गरमा-गरमा ब्रेड पकौड़े खाने में बहुत अच्छा लगता है. अगर आप घर पर हलवाई जैसा क्रिस्पी और टेस्टी ब्रेड पकौड़े बनाना चाहते हैं तो आप झटपट इस रेसिपी को नोट कर लें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 21, 2026, 07:41 PM IST
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घर पर बनाएं हलवाई जैसे ब्रेड पकौड़े, हर कोई करेगा आपकी तारीफ, चाय का स्वाद होगा डबल

शाम को हल्की भूख लगने पर कुछ स्पेशल खाने का मन करता है. ऐसे में लोग शाम को ब्रेड पकौड़ा खाना पसंद करते हैं. अंदर से मसालेदार फिलिंग और बाहर की क्रिस्पी लेयर खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है. घर में ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं तो बाहर की लेयर सॉगी हो जाती है. ऐसे में ब्रेड पकौड़ा खाने का मजा खराब हो जाता है. हम आपको ऐसे टिप्स के बारे बताएंगे जिससे आपके ब्रेड पकौड़ा क्रिस्पी बन जाएगा.

आलू की मसालेदार स्टफिंग ऐसे बनाएं 

ब्रेड पकौड़े की स्टफिंग बेहद जरूरी है. आलू में चटनी और मसाले डालकर चटपटी फिलिंग बनाई जाती है. जिससे ब्रेड में भरकर पकौड़े तले जाते  हैं. बाजार में मिलने वाले ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को छीलकर अच्छे से मैश कर लें. इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया., लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, एक चम्मच अमचूर पाउडर और साबुत जीरा इस सब को आलू में अच्छे से मिक्स कर लें. 

बेसन का घोल 

ब्रेड पकौड़े के लिए बेसन का घोल बेहद जरूरी है. बैटर जितना अच्छा होगा ब्रेड पकौड़ा उतना ही क्रिस्पी बनेगा. आपके ब्रेड पकौड़े में दुकान जैसा स्वाद मिलेगा. बेसन में थोड़ा सा अजवाइन, हल्दी, नमक और पानी डालकर घोल तैयार कर लें. बैटर को हल्का पतला ही रखें. बैटर गाढ़ा होगा तो ब्रेड पकौड़े को तलने में दिक्कत आ सकती है. इससे आपके ब्रेड पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे. बेसन का घोल तैयार करते समय एक चम्मच तेज डालकर गर्म कर लें. इससे ब्रेड पकौड़े की बाहरी लेयर काफी क्रिस्पी बनेगी. 

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ब्रेड पकौड़े को कैसे करें फ्राई 

अब स्टफिंग को ब्रेड में अच्छे से लगा लें. इसके बाद ऊपर से दूसरी ब्रेड की स्लाइस लगाकर इसे कवर कर दें. इसके बाद ब्रेड को ट्राएंगल शेप में काट लें. ब्रेड में बेसन का बैटर डिप कर लें फिर गर्म तेल में इसे फ्राई कर लें. इस दौरान फ्लेम को मीडियम रखें. आपके ब्रेड पकौड़े क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएं तो ब्रेड को बाहर निकाल लें. लीजिए आपके हलवाई जैसे ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार है. 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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