Skin Care: घर पर आसानी से बनाएं केमिकल फ्री हैंड वॉश, हाथों की स्किन नहीं रहेगा फटी-फटी

How to make orange hand wash: कोरोना महामारी का विश्व में फिर से आगमन हो चुका है. ऐसे में आपको दिन में कई बार हैंड सेनिटाइज या हैंड वॉश करने पड़ते हैं. बाजार के हैंड वॉश कई हानिकारक केमिकल से भरपूर होते हैं जोकि आपके हाथों को खराब कर सकते हैं. इसलिए आज हम आपके लिए घर पर ऑरेंज हैंड वॉश बनाने की विधि लेकर आए हैं. ऑरेंज हैंड वॉश को ऐसी चीजों से तैयार किया जाता है जोकि पूरी तरह से केमिकलरहित होते हैं. इससे आपके हाथ सोफ्ट और नरिश बने रहते हैं. इस हैंड वॉश की खास बात ये है कि इसको एक बार बनाकर आप कम से कम एक हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं ऑरेंज हैंड वॉश (How to make orange hand wash) कैसे बनाएं...

ऑरेंज हैंड वॉश बनाने की आवश्यक सामग्री- लिक्विड कैस्टाइल सोप 1/3 कप

एलोवेरा जेल एक चम्मच

स्वीट ऑरेंज एसेंशियल ऑयल 10-15 बूंद

डिस्टिल्ड वाटर एक कप

विच हेज़ल 1 बड़ा चम्मच

सोप डिस्पेंसर ऑरेंज हैंड वॉश कैसे बनाएं? (How to make orange hand wash) ऑरेंज हैंड वॉश बनाने के लिए आप सबसे पहले डिस्पेंसर बोतल में डिस्टिल्ड वॉटर डालें.

इसके साथ ही आप इसमें लिक्विड कैस्टाइल सोप, विच हेज़ल और ऑरेंज एसेंशियल ऑयल डाल दें.

फिर आप इसमें एलोवेरा जेल या ताजा एलोवेरा जेल डाल दें.

इसके बाद आप बोतल का ढक्कन को लगाकर धीरे-धीरे शेक करते जाएं.

अब आपका ऑरेंज हैंड वॉश बनकर इस्तेमाल के लिए तैयार हो चुका है.

आप इसको कम से कम 3-4 सप्ताह तक आसानी से उपयोग कर सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)