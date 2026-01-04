Advertisement
बासी रोटी फेंकने की न करें गलती! सेहत के लिए है 'सुपरफूड', आज ही ट्राई करें ये टेस्टी डिश

Basi Roti Dish: क्या आप बासी रोटियों को फेंक देते हैं? अगर हां, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं. बासी रोटियां सेहत का खजाना होती हैं और इससे स्वादिष्ट डिश बनाया जा सकता है. इस खबर में हम आपको बासी रोटी से स्वादिष्ट डिश बनाना सिखाएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 07:20 AM IST
Basi Roti Dish: रात की बची रोटी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. हालांकि अक्सर घरों में इसे बासी समझकर फेंक दिया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि बासी रोटी सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ इसे टेस्टी भी बनाया जा सकता है. पुराने समय में तो बासी रोटी को सेहत का खजाना माना जाता था और इसे अगले दिन सुबह अगले दिन सुबह बड़े ही चाव के साथ खाया जाता है. आज के समय में भी लोग इससे कई टेस्टी डिश बना लेते हैं. इस खबर में हम आपको बासी रोटी से बनने वाली एक आसान, झटपट और जायकेदार डिश की रेसिपी बताएंगे, जिसे नाश्ते या लंच में खाया जा सकता है.  

 

बासी रोटी खाने के फायदे
आपको जानकर हैरान होगी लेकिन ताजी रोटी की तुलना में बासी रोटी पचाने में आसान होती है. इसमें ऐसे फाइबर पाए जाते हैं, जो पेट के लिए अच्छा होता है और कब्जी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है. इसके साथ-साथ आयुर्वेद के अनुसार भी रात में रखी हुई बासी रोटी शरीर को ठंडक देती है और डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाती है. खासतौर पर पेट से जुड़ी समस्या से परेशान लोगों के लिए बासी रोटी बहुत फायदेमंद मानी जाती है. 

कैसे बनाएं बासी रोटी से स्वादिष्ट डिश?
बासी रोटी से स्वादिष्ट डिश बनाने के लिए सबसे पहले रात की बची हुई रोटियों के छोटे-छोटे टुकड़े कर लें. इसके बाद एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके, उसमें राई, जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर हल्का भून लें. इसके बाद बारीक कटा प्याज डालें और सुनहरा होने तक पकाएं. अब इसमें कटे हुए टमाटर और नमक डालें. इसके बाद इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर 2 मिनट तक ढककर पकाएं. अब एक कप पानी डालकर आंच स्लो कर दें. फिर इसमें थोड़ा दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं. लास्ट में रोटी के टुकड़े डालें और हल्के हाथ से मिलाएं. आप चाहें तो ऊपर से भूनी हुई मूंगफली डाल सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

