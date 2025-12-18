केमिकल नहीं, नेचुरल तरीके से सफेद बालों से पाएं छुटाकार; घर पर बनाएं ये हर्बेल हेयर कलर...

Homemade Hair Colour: आजकल सफेद बालों की समस्या आम हो गई है. आमतौर पर पहले के समय में बढ़े-बुजुर्गों के बाल सफेद हो जाते थे. लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि कम उम्र में भी लोगों के बाल सफेद हो जा रहे हैं. ऐसे में लोग बाजार में मिलने वाले केमिकल हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं. ये तुरंत रंग तो बदल देते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से बालों को नुकसान पहुंच सकता है. अगर आप बिना केमिकल के नेचुरल तरीके से अपने बालों को सफेद करना चाहते हैं, तो आप घर पर ही हर्बल हेयर डाई बना सकते हैं. इस खबर में हम आपको सफेद बाल से छुटाकार पाने के घरेलू नुस्खे के बारे में बताएंगे...

नेचुरल हर्बल डाई क्यों है बेहतर ऑप्शन

नेचुरल चीजों से बना हेयर डाई बालों को गहरा रंग देने के साथ-साथ जड़ों को भी मजबूती देती है. इस बनाने के लिए हिना, इंडिगो, आंवला और जटामासी जैसे नेचुरल तत्व की जरूरत पड़ती है, जो बालों को डार्क ब्राउन से ब्लैकिश शेड देते हैं. ये रंग समय के साथ और भी गहरा होता है. सबसे अच्छी बात ये है कि यिसमें किसी तरह से नुकसानदयाक केमिकल नहीं होते. इसलिए ये सेंसिटिव स्कैल्प के लिए भी सेफ होते हैं और इसे बनाने में खर्च भी कम आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनाएं हर्बल हेयर कलर?

इस नेचुरल डाई को बनाने के लिए हिना पाउडर, इंडियो पाउडर, आंवला, जटामासी, करी पत्त, दालचीनी, हल्दी, चाय और कॉफी की जरूरत पड़ती है. इसके बनाने के लिए सबसे पहले चाय या कॉफी को पानी में उबालकर गाढ़ा हर्बल पानी तैयार कर लें. इसके बाद पानी से हिना, आंवला और जटामासी मिलाकर पेस्ट बना लें. अब कुछ घंटों के इस पेस्ट को ढककर रखें. इसे बाद इसमें इंडिगो और बाकी सामग्री मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार करें. ये मिश्रण बालों को पोषण भी देने के साथ-साथ रंग भी देता है.

क्या है इसे लगाने का तरीका?

बालों पर पेस्ट लगाने से पहले बालों को साफ कर लें. अब जड़ों से लेकर सिरों तक इस पेस्ट को लगाकर शावर कैप पहन लें. इसके बाद करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक छोड़ दें. अब पानी से बाल को धो लें. इसे पहली बार लगाने से रंग डार्क ब्राउन दिखाई देगा, इसके 2 से 3 बार इस्तेमाल से बाल नेचुरली ब्लैकिश दिखने लगेगा. आप शुरुआत में हफ्ते में 1 बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में महीने में एक बार लगाना काफी होगा. इस बार का ध्यान रखें की पेस्ट में हल्दी ज्यादा न डेंस, लगाने से पहले पैच टेस्ट करना न भूलें और अगर पहले केमिकल कलर का इस्तेमाल किया है तो कुछ हफ्तों के गैप के बाद ही इसका इस्तेमाल करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.