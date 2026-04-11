गर्मियों में इस तरीके से फटाफट घर पर बनाएं कैरी का हींग वाला अचार, पेट और स्वाद दोनों हो जाएंगे चकाचक

Hing Wala Aam Ka Achar Recipe: गर्मियों का मौसम आते कुछ ना कुछ टेस्टी सा खाने का मन करता ही है. कच्चे आम की चटनी बनाकर लोग खूब खाते हैं, इसको बनाकर खाने से थाली का स्वाद काफी ज्यादा बदल जाता है. इस मौसम में अलग-अलग तरह के अचार को बनाया जाता है. अगर आपको खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, तो आप इस कैरी का हींग वाला अचार को बनाकर खा सकते हैं. कैरी का हींग वाला अचार न सिर्फ स्वाद में मस्त होता है बल्कि ये सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. इसको घर पर आप आसानी से बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है इसको बनाने में ज्यादा सामना भी नहीं लगता है.



अगर आप घर पर ही हींग वाला अचार को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप झटपट से बिना किसी ज्यादा चीज के साथ में आप इसको बना सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है और इसको बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. अगर आप अपने बोरिंग खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको बनाकर कभी भी खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं बनाने का आसान तरीका.



कैरी का हींग वाला अचार बनाने का आसान तरीका

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अगर आप हींग वाला कैरी अचार को घर पर थाली सा स्वाद बढ़ाने के लिए बनाना चाहते है,तो आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं. इस बनाने के सबसे पहले आपको कच्चे और कड़े को लेना है और फिर इनको अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लेना है. और सारे पानी को अच्छे से सुखा देना है. आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और फिर एक बाउल बहुत बड़ा लेना है और उसमें टुकड़े, नमक और थोड़ी हल्दी को मिला देना है और कुछ दिनों के लिए ऐसी छोड़ देना है. आप कुछ दिनों बाद देंगे की ये पानी छोड़ने लगा है तो आपको इसको निकालकर सारे पानी को अलग कर लेना है. आम के सभी टुकड़ों को लेना है और फिर सूती कपड़े में रखकर अच्छे से सुखाने के लिए रख देना है और फिर 1 कटोरा लेना है और फिर उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, हींग को लेकर सभी चीजों को मिक्स कर लेना है फिर थोड़ा सा गीला करके पेस्ट बना लेना है. आम के टुकड़ों को अब इसी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला अच्छे से इसमें मिल जाए. आप चाहे तो तेल को भी डाल सकते हैं या बिना तेल वाला भी बना सकते हैं. अब आपका हींग वाला चटपटा अचार बनकर तैयार है. कांच के जार में आप स्टोर करके भी रख सकते हैं.

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