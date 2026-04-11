Advertisement
trendingNow13174703
Hindi Newsलाइफस्टाइलगर्मियों में इस तरीके से फटाफट घर पर बनाएं कैरी का हींग वाला अचार, पेट और स्वाद दोनों हो जाएंगे चकाचक

गर्मियों में इस तरीके से फटाफट घर पर बनाएं कैरी का हींग वाला अचार, पेट और स्वाद दोनों हो जाएंगे चकाचक

Hing Wala Aam Ka Achar Recipe: गर्मियों का मौसम आते ही कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन होता ही है.  आज आपको बताते हैं घर पर आप कैसे कैरी का हींग वाला अचार आसान तरीके से बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गर्मियों में इस तरीके से फटाफट घर पर बनाएं कैरी का हींग वाला अचार, पेट और स्वाद दोनों हो जाएंगे चकाचक

Hing Wala Aam Ka Achar Recipe:  गर्मियों का मौसम आते कुछ ना कुछ टेस्टी सा खाने का मन करता ही है. कच्चे आम की चटनी बनाकर लोग खूब खाते हैं, इसको बनाकर खाने से थाली का स्वाद काफी ज्यादा बदल जाता है. इस मौसम में अलग-अलग तरह के अचार को बनाया जाता है. अगर आपको खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, तो आप इस कैरी का हींग वाला अचार को बनाकर खा सकते हैं.  कैरी का हींग वाला अचार न सिर्फ स्वाद में मस्त होता है बल्कि ये सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. इसको घर पर आप आसानी से बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है इसको बनाने में ज्यादा सामना भी नहीं लगता है. 
 

अगर आप घर पर ही हींग वाला अचार को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप झटपट से बिना किसी ज्यादा चीज के साथ में आप इसको बना सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है और इसको बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. अगर आप अपने बोरिंग खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको बनाकर कभी भी खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं बनाने का आसान तरीका.
 

कैरी का हींग वाला अचार बनाने का आसान तरीका

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप हींग वाला कैरी अचार को घर पर थाली सा स्वाद बढ़ाने के लिए बनाना चाहते है,तो आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं. इस बनाने के सबसे पहले आपको कच्चे और कड़े को लेना है और फिर इनको अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लेना है. और सारे पानी को अच्छे से सुखा देना है. आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और फिर एक बाउल बहुत बड़ा लेना है और उसमें टुकड़े, नमक और थोड़ी हल्दी को मिला देना है और कुछ दिनों के लिए ऐसी छोड़ देना है. आप कुछ दिनों बाद देंगे की ये पानी छोड़ने लगा है तो आपको इसको निकालकर सारे पानी को अलग कर लेना है. आम के सभी टुकड़ों को लेना है और फिर सूती कपड़े में रखकर अच्छे से सुखाने के लिए रख देना है और फिर 1 कटोरा लेना है और फिर उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, हींग को लेकर सभी चीजों को मिक्स कर लेना है फिर थोड़ा सा गीला करके पेस्ट बना लेना है. आम के टुकड़ों को अब इसी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला अच्छे से इसमें मिल जाए. आप चाहे तो तेल को भी डाल सकते हैं या बिना तेल वाला भी बना सकते हैं. अब आपका हींग वाला चटपटा अचार बनकर तैयार है. कांच के जार में आप स्टोर करके भी रख सकते हैं.

(ये भी पढ़ें:  वीकेंड स्पेशल बनाने के लिए रात की बची हुई दाल से बनाएं ये 5 टेस्टी चीजें)

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Hing wala Aam ka AcharHing wala Aam ka Achar recipe

Trending news

भाजपा ने बिगाड़ा TMC का गणित? शाह के एक ऐलान से ममता के 'M फैक्टर' में लगेगी सेंध
West Bengal Election 2026
भाजपा ने बिगाड़ा TMC का गणित? शाह के एक ऐलान से ममता के 'M फैक्टर' में लगेगी सेंध
40 दिन लड़कर भी ईरान से क्यों नहीं जीत सका अमेरिका? एक्सपर्ट ने खोल दिया रहस्य
iran america war
40 दिन लड़कर भी ईरान से क्यों नहीं जीत सका अमेरिका? एक्सपर्ट ने खोल दिया रहस्य
पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर की राहुल से PM मोदी ने की बात, वीडियो वायरल
PM Modi
पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर की राहुल से PM मोदी ने की बात, वीडियो वायरल
अनाज संकट पर CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
Bhagwant Singh Mann
अनाज संकट पर CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
Hyderabad News
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
weather update
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
Supreme Court
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
West Bengal
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
Mustard
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
Maharashtra Politic
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस