बाजार से खरीदने की बजाय घर पर बनाएं नेचुरल मस्कारा, नोट कर लें सीक्रेट तरीका!

Homemade Natural Mascara: आंखों की खूबसूरती के लिए लड़कियां मस्कारा लगाना काफी ज्यादा पसंद करती हैं. बाजारों में केमिकल मस्कारा काफी मिलते हैं इसलिए आपको बताते हैं घर पर आसानी से आप कैसे बना सकते हैं.
Homemade Natural Mascara: खूबसूरत और घनी पलकों को पाना हर लड़की चाहती है इसके लिए कई सारी चीजों को भी लगाती हैं लेकिन केमिकल्स लंबे समय तक लगाने से आपकी आंखों को काफी ज्यादा नुकसान भी होता है. आजकल बाजारों में कई सारी केमिकल वाली चीजें मिलने लगी हैं, जो आपकी स्किन को कई तरीकों से नुकसान करता है. आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर आसानी से नेचुरल मस्कारा को बना सकते हैं. ये बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. आइए बताते हैं.
कैसे बनाएं घर पर नेचुरल मस्कारा?
नेचुरल मस्कारा बनाने के लिए चीजें
नेचुरल मस्कारा बनाने के लिए आपको नारियल तेल, अरंडी का तेल और विटामिन E आप चाहे तो एलोवेरा को भी मिलाकर इसमें लगा सकते हैं.
नेचुरल मस्कारा कैसे बनाएं?
नेचुरल मस्कारा को बनाने के लिए पहले आपको छोटी सी मस्कारा की डिब्बी को लेना है और फिर दोनों तेलों को डालकर अच्छे से मिला देना है और उसमें फिर विटामिन E को भी डालकर अच्छे से मिलाना है. आप चाहे तो इसमें एलोवेरा जेल को भी मिला सकते हैं. इससे आपकी आंखों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा.
नेचुरल मस्कारा को कैसे लगाएं?
इस नेचुरल मस्कारा को आपको पलकों पर ब्रश की मदद से अंदर से ऊपर तक के हिस्से में लगाना है. आपको पलकों की लंबाई और धनापन अच्छे से नजर आएगा. इसका आप रोजाना भी इस्तेमाल अपनी पलकों पर कर सकती हैं. बाहर से लाने की बजाय आप घर पर आसानी से बताए गए तरीकों से बना सकते हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)