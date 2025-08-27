नकली साबुन छोड़िए! स्किन में निखार पाने के लिए घर पर इस आसान तरीके से बनाएं नेचुरल सोप!
नकली साबुन छोड़िए! स्किन में निखार पाने के लिए घर पर इस आसान तरीके से बनाएं नेचुरल सोप!

Homemade Natural Soap:  आजकल बाजारों में कई तरह-तरह के नकली साबुन आ गए हैं, जो आपकी स्किन को नुकसान करते हैं आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से नेचुरल सोप को घर पर ही बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:09 AM IST
Homemade Natural Soap:  आजकल बाजारों में कई तरह-तरह की कैमिकल वाली चीजें आ गई हैं, जिससे आपकी स्किन काफी ज्यादा डल और बेजान नजर आती है आपको अपनी स्किन का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना कई तरह-तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है. अगर आप बाहर से खरीदने की बजाय घर पर ही नेचुरल सोप को बनाते हैं, तो इससे आपकी स्किन काफी ज्यादा खिली-खिली नजर आ सकती हैं. लोग नेचुरल और केमिकल-फ्री उपायों की तलाश में हमेशा रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है आखिर इसको कैसे बना सकते हैं. अगर आप भी घर पर नेचुरल सोप को बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ तरीके बताते हैं, जिससे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. आइए जानते हैं.
 

केमिकल-फ्री साबुन कैसे बनाएं?
 

चिया सीड्स सोप बनाने का आसान तरीका क्या है?
 

ग्लोइंग स्किन के लिए आप घर पर आसानी से चिया सीड्स सोप को बना सकते हैं. इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में आपको चिया सीड्स लेनी है और उसमें आंवला पाउडर,  हल्दी पाउडर को अच्छे से मिला देना है अब एक  पैन में पानी को गरम करके ये चीजें डालकर अच्छे से पकाना है. पकने के बाद इसको ठंडा होने दें. जिस आकार का सोप आपको चाहिए उसके जैसा प्लास्टिक या कांच लेना है और इसको आपको फ्रिज में रख देना है. कुछ समय के साथ निकालकर देखेंगे की आपका चिया सीड्स सोप बनकर तैयार है. इसको आप रोजाना अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. 
 

चिया सीड्स सोप चेहरे पर लगाने के फायदे

चिया सीड्स सोप को चेहरे पर लगाने से कई तरह की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी. कील-मुंहासे और दाग-धब्बों को कम करने के लिए आपको इस सोप को चेहरे पर लगाना चाहिए. त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए भी आप इसको चेहरे पर लगा सकती हैं.  दिनभर आपके चेहरे को खिला-खिला रखकर नेचुरल ग्लो देगा. 

