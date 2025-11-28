Advertisement
घर पर बनाएं शुद्ध देसी प्रोटीन पाउडर, चट्टान की तरह मजबूत बन जाएगी शरीर; नोट कर लें रेसिपी

Homemade Protein Powder: बाजार के मेहंगे केमिकल वाले प्रोटीन पाउडर की जगह आप घर पर बना प्रोटीन पाउडर भी खा सकते हैं. इस खबर में हम आपको घर पर प्रोटीन पाउडर बनाने की रेसिपी बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:00 AM IST
Homemade Protein Powder Recipe: शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों में प्रोटीन आता है, ये आपकी बॉडी को हेल्दी और मजबूत बनाने का काम करता है. लेकिन बाजार में मिलने वाले प्रोटीन पाउडर कई बार महंगे होते हैं, या उनमें मिलावट के चांसेस भी होते हैं. ऐसे में प्रोटीन पाउडर को घर पर बनाना बेहद फायदेमंद होता है. आपको बता दें आप घर पर एस सुरक्षित, किफायती और पौष्टिक प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसकी रेसिपी बताएंगे. 

 

प्रोटीन पाउडर कैसे बनाएं. 
घर पर प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए आपको ऐसी चीजों के जरूरत पड़ती है, जिसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा हो. आप मूंग दाल, चना, बादाम, मूंगफली, कद्दू के बीज, अलसी के बीज और सोया चंक्स जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये शरीर को प्रोटीन देने के साथ-साथ फाइबर, विटामिन्स और अच्छे फैट्स भी देता है. इस सभी सामग्रियों को एक मात्रा में लेने से आपका पाउडर बैलेंस्ड और पोष्टिक बनता है. 

सभी को भून लें
प्रोटीन पाउडल की खासियत ये होती है कि आप उसे लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं. इसके लिए आप सभी दालों और बीजों को स्लो फ्लेम में हल्का-सा भून लें. ऐसा करने से इनमें मौजूद नमी सूख जाती है, इससे इस पाउडर को आप लंबे समय तक स्टोर कर पाते हैं. इसके साथ ही भूनने से इसका स्वाद और सुगंध भी बेहतर होता है. हां इस बात का ध्यान रखें कि चीजें जले न.

 

मिक्सर में महीन पीस लें
इसके बाद, समाग्री ठंडी होने के बाद उन्हें मिक्सर में अच्छी तरह पीस लें. आपको बता दें, पाउडर जितना महीन होगा, उतने ही आसानी से पचेगा. पीसे हुए पाउडर को एक छलनी से छान ले. आप प्रोटीन पाउडर का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कोको पाउडर या गुड़ पाउडर मिला सकते हैं. 

 

दिन में एक बार पीएं 
तैयार किए पाउडर को ड्राई और एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर लें. रोज एक गिलास दूध या पानी के साथ दो चम्मच प्रोटीन पाउडर मिलाकर पीएं.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

