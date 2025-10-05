Advertisement
बच्चों के लिए इस तरीके से झटपट तैयार करें ये टेस्टी टूटी फ्रूटी, मजा हो जाएगा दोगुना

Tutti Frutti Recipe:  बच्चों को काफी ज्यादा टूटी फ्रूटी खाना बेहद ही पसंद होता है अगर आप भी घर पर इसको बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको आज गजब की रेसिपी बताते हैं, जिससे आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 05, 2025, 12:06 PM IST
Tutti Frutti Recipe:  बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को टूटी-फूटी का स्वाद काफी ज्यादा पसंद होता है एक बार में काफी सारा खा लेते हैं.  अगर आप भी घर पर आसानी से इसको बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप कुछ रेसिपी को नोट कर सकते हैं. अगर आपको इसको बनाना है, तो आप इसको बनाने के लिए पपीते के टुकड़ों का इस्तेमाल करके आसानी से बना सकते हैं. इसमें आपको कभी भी पका हुआ नहीं बल्कि कच्चे पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं.
 

टेस्टी टूटी फ्रूटी को घर पर कैसे बनाएं?
 

1.  अगर आप टेस्टी टूटी फ्रूटी को घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले कच्चे पपीते को अच्छी तरीके से धोकर छोटे-छोटे चौकोर टुकड़ों में आपको कट कर लेना है.
 

2.  अब आपको एक बाउल लेना है और उसमें पानी को भरना है और फिर कटे हुए पपीते के टुकड़ों को डालकर गैस में रखकर 10 से 12 मिनट के लिए उबाल लें. टुकड़े थोड़े नरम होने तक आपको पकाना है.
 

3.  एक पेन में आपको फिर से चीनी और तीन कप पानी को मिलाकर चाशनी को बना लेना है और फिर उबले हुए पपीता को इसमें डाल दें. 15 से 20 मिनट तक आपको इसको उबालना है. 
 

4.  पपीते के टुकड़ों को अलग-अलग करके छोटा-छोटा निकाल लेना है. अलग-अलग रंग के फ्रूट कलर्स को आप मिला सकते हैं. रात भर आपको इसको भिगोकर रखना है.
 

5.  टूटी फ्रूटी पूरा कलर सोख ले तब आपको सूखने के लिए रख दे और अब आपकी टेस्टी टूटी फ्रूटी बनकर तैयार है, इसको लंबे समय तक ताजा रखने के लिए आप टाइट डब्बे में स्टोर कर सकते हैं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना बड़ा ही पसंद होता है. अगर आपका खाने का मन करें ये झटपट आप इसको बना सकते हैं.

 

