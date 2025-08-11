घर पर इस आसान रेसिपी से झटपट बनाएं होटल जैसी तंदूरी पनीर, खाने के बाद तारीफ करते नहीं थकेंगे घरवाले!

Tandoori Paneer Recipe: काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, जो पनीर खाने के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं. लोग होटल में जाकर अलग-अलग तरह के पनीर की डिश को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आपको बता दें तंदूरी पनीर जिसको लोग खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जिसका स्वाद होटल में काफी ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन अगर वहीं हम इसको घर पर बनाते हैं, तो ना स्वाद आता है या अच्छा लगता है. आपको बता दें बार-बार इसको होटले में खाने की जगह पर आप इसको घर पर ही आसानी से कुछ रेसिपी की मदद से बनाकर खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना ये काफी ज्यादा पसंद होता है. खास मौकों से लेकर वीकेंड के डिनर तक के लिए आप इसको घर पर आसानी से सबके लिए बना सकते हैं. अगर आपको भी बनाना नहीं आता है, तो आपको कुछ आसान सी रेसिपी बताते हैं, जिसे फॉलो करके आप झटपट घर पर ही होटल जैसी तंदूरी पनीर बनाकर सबको खिला सकते हैं.

तंदूरी पनीर बनाने के लिए सामग्री



तंदूरी पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको पनीर, प्याज, रिफाइंड तेल, नमक, धनिया पत्ते, अदरक, कसूरी मेथी पाउडर, लहसुन पेस्ट, दही इन चीजों की जरूरत होगी.



तंदूरी पनीर बनाने की विधि



तंदूरी पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको पनीर को अच्छे से धोकर काट लेना है. एक बाउल लें और उसमें पनीर के टुकड़े, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्टस दही, कसूरी मेथी को साथ में अच्छे से मिला दें. 20 मिनट के लिए मैरीनेट होने के लिए इसको रख दें. अब आपको इसको तवे पर रख देने हैं अच्छे से ग्रिल करके इसको सुनहरा होने भूने. एक पैन में अब आपको तेल गरम करना है और इसमें कटा प्याज डालकर इसको अच्छे से भून लेना है. अब इसमें आपको अदरक और लहसुन का पेस्ट मिला देना है और इसमें ग्रिल किया हुआ पनीर डालकर पानी को मिलाकर अच्छे से मिला दें. धीमी आंच पर आपको इसको गाढ़ा होने तक पकाना है. अब इसमें लास्ट में नमक, मसाले और कसूरी मेथी को अच्छे से मिलाकर पकाना है. अब आपका तंदूरी पनीर बनकर तैयार है. इसको आप रोटी, चावल के साथ में खा सकते हैं.