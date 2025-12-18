सर्दियों में पत्थर जैसा कड़क हो जाता है गुड़? मुलायम बनाने के लिए फॉलो करें ये 5 कमाल के टिप्स

How To Make Jaggery Soft: ठंड के मौसम में गुड़ खाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है. गुड़ से कई तरह-तरह की चीजों को भी बना सकते हैं. अधिकतर लोगों के घरों में गुड़ रखा-रखा पत्थर जैसा कड़क हो जाता है इसको तोड़कर खाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी गुड़ को मुलायम बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ टिप्स को अपना सकते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बेकार समझकर कड़क गुड़ को फेंक देते हैं. अगर आप भी इस तरह की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा. आप भी नोट कर लें गजब के टिप्स.



कड़क गुड़ को मुलायम कैसे बनाएं?



1. एयरटाइट कंटेनर

अगर आप कड़क गुड़ को मुलायम बनाना चाहते है, तो आप अपने घर वाले गुड़ को एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं. ये तरीका सबसे बेस्ट होता है. हवा और नमी का संपर्क में आने से गुड़ काफी ज्यादा टाइट हो जाता है.



2. कपड़े में लपेटकर

अधिकतर लोगों के घरों में गुड़ काफी ज्यादा टाइट हो जाता है, जो काफी ज्यादा बेकार लगता है और बेकार हो जाता हैं. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप गुड़ को हमेशा कपड़े में लपेटकर रख सकते हैं.



3. लौंग, नीबू का इस्‍तेमाल

अगर आप भी गुड़ खराब और टाइट होने से परेशान हैं, तो आप लौंग, नीबू का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. ये आपके गुड़ को एकदम मुलायम बनाएं रखता है और खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी भी होता है.



4. छोटे टुकड़ों में रखें

आपके घर पर रखा गुड़ भी रखें-रखें खराब हो जाता है, तो इसके लिए आप इसको छोटे टुकड़ों में रख सकते हैं. इससे भी आपका गुड़ हमेशा के लिए मुलायम रहेगा.



5. अच्छी क्वालिटी का गुड़

आपको हमेशा खाने के लिए अच्छे गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए. ये गुड़ खाने में काफी ज्यादा टेस्टी और जल्दी खराब भी नहीं होता है.



