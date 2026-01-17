अदरक-इलायची वाली चाय भूल जाएंगे जब सर्दियों में पिएंगे ये 'कश्मीरी टी', फटाफट से नोट कर लें ये रेसिपी

Advertisement
Kashmiri Tea Recipe: चाय पीना अधिकतर लोगों को खूब पसंद होता है. दिन की शुरूआत ही चाय से होती है आज आपको बताते हैं कि कश्मीरी टी को आप कैसे आसानी से घर पर बनाकर पी सकते हैं नोट कर लें आप भी रेसिपी.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 17, 2026, 09:04 AM IST
Kashmiri Tea Recipe:  सर्दियों का मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है. अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनकी शुरूआत ही चाय से होती है.  एक कप गर्म चाय अगर ठंड में मिल जाए तो दिल और शरीर एकदम खुश हो जाता है. इस मौसम में लोग अदरक-इलायची वाली चाय को पीना काफी ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये आपके लिए बड़ी ही खास होने वाली है. कश्मीरी टी के आगे अदरक-इलायची वाली चाय भी फीकी पड़ जाएगी. आज आपको गुलाबी रंग की चाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो स्वाद और हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. यह चाय सर्दियों शरीर को अंदर तक गर्मी देने में मदद करेगा और अगर आप इसको घर पर मेहमानों के लिए बनाते हैं, तो सभी लोग आपकी भर-भरकर तारीफ भी करेगें. अगर आप इसको घर पर बनाकर पीना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं इसकी आसानी से बनने वाली रेसिपी, जो आप कभी भी झटपट से बना सकते हैं.
 

कश्मीरी चाय को घर पर कैसे बनाएं?
 

गुलाबी चाय बनाने के लिए सामग्री

गुलाबी चाय को बनाने के लिए आपको कश्मीरी ग्रीन टी, काफी ठंडा पानी, बेकिंग सोडा, इलायची, दूध. चीनी, दालचीनी, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.
 

गुलाबी चाय बनाने की विधि

गुलाबी चाय यानि कश्मीरी चाय को अगर आप घर में बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बड़ा सा पैन लेना है और फिर उसमें ग्रीन टी पत्तियों और पानी को डालकर अच्छे से उबाल देना है फिर गहरा लाल रंग आने पर इसमें बेकिंग सोडा को मिलाकर अच्छे से पकाना है आपको इसको तेज आंच करके ही पकाना है. अब आपको इसके ऊपर आइस कोल्‍ड वॉटर को डालकर अच्छे से इसको चलाते रहना है. आप धीरे-धीरे देखेंगे कि इसमें गुलाबी रंग आना शुरू हो गया है. अब गैस को बंद करके आपको इसको छान लेना है और फिर नमक और दूध को डाल देना है इलायची, दालचीनी को डालकर इसमें फिर से धीमी आंच पर डालकर पकाना है. अब आपको गैस को बंद कर देना है और और चाहे तो ऊपर से बादाम-पिस्ता को डालकर इसके स्वाद को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं अब आपकी गुलाबी चाय बनकर तैयार है. इसको आप कभी भी आसानी से बनाकर पी सकते हैं. इसको पीने के कई सारे फायदे भी हैं. 
 

इसे भी पढ़ें: आंखों से लेकर पाचन तंत्र तक, भुनी हुई शकरकंद खाने से सेहत को मिलते हैं ये फायदे!

