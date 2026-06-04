बची चायपत्ती और सब्जियों के छिलकों को ना फेंकें, किचन वेस्ट से बनाएं 'काला सोना'

हर साल 5 जून को World Environment Day 2026 को मनाया जाता है. गार्डनिंग के शौकीन लोग किचन वेस्ट से जैविक खाद बनाते हैं. ये खाद काला सोना है. आप रोजाना की सब्जी के छिलके, फलों के टूकड़े और बची हुई चायपत्ती की मदद से खाद बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे बनाएं होममेड खाद.

घर पर बनाएं खाद

आप घर पर आसानी से खाद बना सकते हैं. इस नेचुरल खाद का इस्तेमाल आप गमले में डालकर पौधे की ग्रोथ के लिए कर सकते हैं. इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम होता है जो कि को पौधे की ग्रोथ में मददगार है. इस खाद को बनाने के लिए आपको महंगे केमिकल वाले फर्टिलाइजर लेने की जरूरत नहीं है.

घर पर कैसे बनाएं खाद

घर पर खाद बनाना बहुत ही आसान है. आप आसान स्टेप्स की मदद से घर पर खाद बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे बनाएं खाद

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कोई भी पुराना मिट्टी का मटका और प्लास्टिक की बाल्टी लें. सबसे पहले नीचे सूखी पत्तियां या अखबार के टुकड़े डाल दें. इसके अलावा आप मिट्टी के एक परत भी डाल सकते हैं. इसके बाद इसमें सब्जियां और फलों के छिलके, बची हुई चायपत्ती और अंडे के छिलके डाल दें.

किचन वेस्ट डालने के बाद इसके ऊपर सूखी मिट्टी या पत्तियां डाल दें. इस तरीके से खाद बनाने से गमले से बदबू नहीं आएगी. मटके को किसी छांव वाली जगह पर रखें. टाइम टू टाइम इस पर पानी छिड़कते रहें ताकि नमी बनी रहें. 4 से 5 दिन में किसी डंडे से इसे ऊपर से नीचे करते रहें. इससे मिट्टी से ऑक्सीजन मिलती रहे.

2 से 3 महीने बाद कचरा पूरी तरह से सड़कर काले रंग और भुरभुरी मिट्टी में बदल जाएगा. लीजिए आपका काला सोना बनकर तैयार है. लीजिए आपका होममेड खाद बनकर तैयार है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.