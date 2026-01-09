बोरिंग नाश्ता छोड़िए! बच्चों के लिए झटपट से तैयार करें हेल्दी लौकी का सैंडविच, खाकर मन हो जाएगा खुश

Lauki Sandwich Recipe: नाश्ते में लोग कई तरह-तरह की चीजों को बनाकर खाना पसंद करते हैं. सर्दियों में हेल्दी नाश्ता करना काफी ज्यादा जरूरी होता है. इस मौसम में बीमारियों का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है. बच्चों के लिए आपको हेल्दी नाश्ता बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप भी कुछ हेल्दी चीजों को घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप लौकी का सैंडविच बनाकर खा सकते हैं. ये सैंडविच खाने में काफी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है. बच्चों को लौकी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है अगर आप इस चीज को बनाकर उनको देते हैं, तो खाकर उनको मजा आ जाएगा और इस चीज को बार-बार खाने का मन भी करेगा.

लौकी का सैंडविच कैसे बनाएं?

लौकी का सैंडविच घर पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले लौकी को छीलना है और फिर इसको बारीक करके कद्दूकस कर लेना है और फिर इसके बाद थोड़ी ड्राई होने के लिए आपको इसको रखना है. आपको एक कटोरी लेनी है और फिर इसमें टमाटर, प्याज, नमक, काली मिर्च और सॉस को एकसाथ मिला देना है और लौकी को भी मिला देना है. इसके बाद आपको ब्रेड की स्लाइस लेनी है और फिर उसके अंदर सभी चीजों को डालकर भर देना है. अब आपको एक पैन लेना है और उसमें हल्का सा बटर लगाकर ब्रेड की स्लाइस को उसमें रख देना है और फिर इसको अच्छे से सेंक लेना है. अब आपको एक प्लेट लेना है और उसको रख देना है. इसको आप चटनी के साथ में लगाकर खा सकते हैं. अब आपका लौकी का सैंडविच बनकर तैयार है. इसको आप बच्चों को दे सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. इसको घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. इसको बनने में अधिक समय भी नहीं लगता है.



