Advertisement
trendingNow13068235
Hindi Newsलाइफस्टाइलबोरिंग नाश्ता छोड़िए! बच्चों के लिए झटपट से तैयार करें हेल्दी लौकी का सैंडविच, खाकर मन हो जाएगा खुश

बोरिंग नाश्ता छोड़िए! बच्चों के लिए झटपट से तैयार करें हेल्दी लौकी का सैंडविच, खाकर मन हो जाएगा खुश

Lauki Sandwich Recipe: लौकी का सैंडविच खाने में काफी ज्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है आज आपको बताते हैं इसको आप बच्चों के लिए कैसे बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 09, 2026, 06:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बोरिंग नाश्ता छोड़िए! बच्चों के लिए झटपट से तैयार करें हेल्दी लौकी का सैंडविच, खाकर मन हो जाएगा खुश

Lauki Sandwich Recipe: नाश्ते में लोग कई तरह-तरह की चीजों को बनाकर खाना पसंद करते हैं. सर्दियों में हेल्दी नाश्ता करना काफी ज्यादा जरूरी होता है. इस मौसम में बीमारियों का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है. बच्चों के लिए आपको हेल्दी नाश्ता बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप भी कुछ हेल्दी चीजों को घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप लौकी का सैंडविच बनाकर खा सकते हैं. ये सैंडविच खाने में काफी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है. बच्चों को लौकी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है अगर आप इस चीज को बनाकर उनको देते हैं, तो खाकर उनको मजा आ जाएगा और इस चीज को बार-बार खाने का मन भी करेगा.

लौकी का सैंडविच कैसे बनाएं?

लौकी का सैंडविच घर पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले लौकी को छीलना है और फिर इसको बारीक करके कद्दूकस कर लेना है और फिर इसके बाद थोड़ी ड्राई होने के लिए आपको इसको रखना है. आपको एक कटोरी लेनी है और फिर इसमें टमाटर, प्याज, नमक, काली मिर्च और सॉस को एकसाथ मिला देना है और लौकी को भी मिला देना है. इसके बाद आपको  ब्रेड की स्लाइस लेनी है और फिर उसके अंदर सभी चीजों को डालकर भर देना है. अब आपको एक पैन लेना है और उसमें हल्का सा बटर लगाकर ब्रेड की स्लाइस को उसमें रख देना है और फिर इसको अच्छे से सेंक लेना है. अब आपको एक प्लेट लेना है और उसको रख देना है. इसको आप चटनी के साथ में लगाकर खा सकते हैं. अब आपका लौकी का सैंडविच बनकर तैयार है. इसको आप बच्चों को दे सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. इसको घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. इसको बनने में अधिक समय भी नहीं लगता है. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें: कम तेल में झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे ये हेल्दी पालक के अप्पे

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

lauki sandwich recipelauki sandwich

Trending news

DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
Punjab news
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
West Bengal
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
Kashmir
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
Pinarayi Vijayan
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
BMC elections
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
stray dog case
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
Sonam Wangchuk
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
Justice Varma
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें