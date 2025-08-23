घर में मौजूद चीजों से कैसे बनाएं लिक्विड हैंडवॉश? हर महीने बचेंगे पैसे

Homemade Liquid Handwash: आजकल बाजार में तरह-तरह के हैंडवॉश मिलते हैं, जो बेहद खुशबूदार होते हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स कभी-कभी हमारी स्किन पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं. अगर आप चाहें तो घर में मौजूद आसान और नैचुरल चीजों से खुद का लिक्विड हैंडवॉश तैयार कर सकते हैं. इससे न सिर्फ आपके हाथ साफ रहेंगे, बल्कि स्किन सॉफ्ट और सेफ रहेगी. आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके.

घर में हैंडवॉश बनाने के तरीके

1. नीम और एलोवेरा से लिक्विड हैंडवॉश

नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और एलोवेरा त्वचा को सॉफ्ट बनाता है. सबसे पहले एक मुट्ठी नीम की पत्तियों को उबाल लें और पानी ठंडा होने पर छान लें. इसमें 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल डालें. अगर घर में मौजूद हो तो इसमें हल्का-सा ग्लिसरीन मिला दें. तैयार सॉल्यूशन को किसी पुरानी हैंडवॉश बोतल में भरकर इस्तेमाल करें.

2. साबुन के टुकड़े से बनाएं हैंडवॉश

घर में अक्सर बचे हुए छोटे साबुन के टुकड़े पड़ी रहते हैं. इन्हें फेंकने की बजाय आप हैंडवॉश बना सकते हैं. बचे हुए साबुन के टुकड़ों को कद्दूकस कर लें. एक पैन में दो कप पानी गर्म करें और उसमें साबुन के टुकड़े डाल दें. अब अच्छी तरह घुल जाने के बाद इसमें कुछ बूंदें नींबू का रस डालें. ठंडा होने पर बोतल में भर लें. ये हैंडवॉश हाथों की गंदगी और ऑयल को दूर करेगा.



3. बेसन और हल्दी वाला हैंडवॉश

ये तरीका खासकर उन लोगों के लिए बेहतर है जिनकी स्किन जल्दी ड्राई हो जाती है. एक कप पानी में एक बड़ा चम्मच बेसन डालें. इसमें एक चुटकी हल्दी और थोड़ा-सा नींबू रस मिलाएं. अच्छे से मिक्स करके बोतल में भर दें. ये नैचुरल हैंडवॉश न सिर्फ कीटाणुओं को खत्म करेगा, बल्कि त्वचा को ग्लो भी देगा.

4. ग्रीन टी और ग्लिसरीन वाला हैंडवॉश

ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है. एक कप पानी में ग्रीन टी बनाकर ठंडा कर लें. इसमें आधा चम्मच ग्लिसरीन और चाहें तो कुछ बूंदें लैवेंडर ऑयल की मिला दें. ये हैंडवॉश फ्रेशनेस देगा और हाथों को रूखा नहीं होने देगा.

5. हर्बल फ्रेगरेंस हैंडवॉश

अगर आपको खुशबूदार हैंडवॉश पसंद है तो इसमें एसेंशियल ऑयल डालें. किसी भी बेस (साबुन घोल, नीम पानी या ग्रीन टी) में 3-4 बूंदें रोजमेरी, लैवेंडर या नींबू के तेल की डालें. इसका इस्तेमाल करने से हाथ साफ होने के साथ-साथ ताजगी भी मिलेगी.