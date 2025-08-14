Makhana Kheer Recipe: जन्‍माष्‍टमी का दिन बेहद ही खास होता है और इस दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए आपको घर पर मखाने की खीर बनानी चाहिए. इस डिश को बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. ये खाने में जितना स्वाद से भरा होता है उतना ही सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. लड्डू गोपाल को मखाने की खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं. इस आसान सी रेसिपी को आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. आज आपको बताते हैं कैसे आप इसे आसानी से बना सकती हैं. झट से नोट कर लें रेसिपी.



मखाना खीर बनाने की सामग्री

मखाना खीर बनाने के लिए आपको मखाना, दूध, घी, चीनी, इलायची पाउडर, काजू, बादाम, किशमिश, केसर इन चीजों की जरूरत होगी.



मखाना खीर बनाने की विधि

मखाना खीर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन में घी गर्म गरम करके उसमें मखाने को डालना है और सुनहरा होने तक करना है और अब मखाने को इसमें हल्का दरदरा पीस लेना है और अब एक पैन में दूध को गरम करना है और इसको उबाल लेना है और मखाने को डालकर धीमी आंच पर इसको पकाना है अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर, केसर को डालकर अच्छे से पकाना है. इसमें अब काजू, बादाम और किशमिश को हल्का भूनकर इसमें डाल देना है. इसको अब आपको अच्छे से पकाना है और 5-10 मिनट के बाद गैस को बंद कर देना है. अब आपकी मखाना खीर बनकर एकदम तैयार है. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. ये स्वाद के साथ-साथ आपकी सेहत पर भी काफी अच्छा असर डालती है. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. मखाना खीर हड्डियों को मजबूत बनाने, जोड़ों को मजबूत करने के साथ-साथ और भी कई तरह से आपको फिट रखता है.