Mahashivratri 2023: महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तजनों को प्रसाद में बांटें ठंडी-ठंडी मैंगो ठंडाई, ये रही रेसिपी

How To Make Mango Thandai: कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है. इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाने वाली है. इस दिन शिव भक्त पूरे भक्तिभाव से पूजा अर्चना करते हैं और उपवास ग्रहण करते है. इस दिन भक्त जन पूरे दिन फलाहार ग्रहण करते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए मैंगो ठंडाई बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. मैंगी ठंडाई पीकर आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी आती है. इसलिए उपवास के दौरान मैंगी ठंडाई के सेवन से आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे, तो चलिए जानते हैं (How To Make Mango Thandai) मैंगो ठंडाई बनाने की विधि....

मैंगो ठंडाई बनाने की आवश्यक सामग्री-

मैंगो पल्प या फ्लेवर 1 कप

बादाम 2-3

सौंफ 2 बड़े चम्मच

आइस क्यूब 1 कप

रोज़ की पंखुड़ियां 1 बड़ा चम्मच

खसखस 2 बड़े चम्मच

काली मिर्च स्वादानुसार

दूध 1 लीटर

आवश्यकतानुसार चीनी

मैंगो ठंडाई कैसे बनाएं? (How To Make Mango Thandai)

मैंगो ठंडाई बनाने के लिए आप सबसे पहले बादाम, खसखस सौंफ और गुलाब की पंखुड़ियां लें.

फिर आप इन सारी चीजों को करीब 50 मिनट तक भिगोकर अलग रख दें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को ब्लेंडर में डालें और पीसकर फाइन पेस्ट बना लें.

फिर आप एक पैन में दूध डालें और धीमी आंच पर आधा होने तक उबाल लें.

इसके बाद आप इसमें चीनी और काली मिर्च डालकर थोड़ी देर तक पकाएं.

फिर आप इसमें तैयार पेस्ट डालें और अच्छे से मिलाकर गैस बंद करके ठंडा कर लें.

इसके बाद आप इसमें मैंगो पल्प या फ्लेवर डालें और एक बार और ब्लेंड कर लें.

फिर आप इसको फ्रिज में रखकर ठंडा करने के लिए रख दें.

अब आपकी मैंगो ठंडाई बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप एक गिलास में बर्फ डालें और ऊपर से मैंगो ठंडाई डालकर परोसें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं