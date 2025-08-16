घर पर आसानी से बनाएं एकदम बाजार जैसे राम लड्डू, खाकर आ जाएगा मजा!
Ram Laddu Recipe:  राम लड्डू को बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. राम लड्डू दिल्ली के लोगों खूब खाते हैं. अक्सर लोग इसको बाहर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आज आपको बताते हैं आसानी से बनने वाली ये रेसिपी.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 16, 2025, 12:21 PM IST
Ram Laddu Recipe:  राम लड्डू का नाम तो सबने सुना ही होगा. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना ये खूब पसंद होता है. इसका स्वाद हर किसी के मुंह में ही है. दिल्ली के लोगों को ये बड़े चाव से खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. चाय के साथ स्नैक्स में इसको खाने का अपना एक अलग ही मजा है. बारिश में इसको लोग खूब खाते हैं लेकिन घर पर कई बार कोशिश करने के बाद उस तरह से बाजार जैसा नहीं बन पाता है. अगर आप भी घर पर कुछ खास और बाजार जैसा राम लड्डू बनाना चाहते हैं, तो आज आपको कुछ तरीके बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बनाकर मजा उठा सकते है. आपको आज ही ये रेसिपी नोट कर लेनी चाहिए. आइए आपको बताते हैं.
 

राम लड्डू बनाने का सामान

राम लड्डू बनाने के लिए आपको मूंग दाल, चना दाल, अदरक, हरी मिर्च, नमक, मसाले, हींग, बेकिंग सोडा, तेल, मूली, हरा धनिया, हरी चटनी, नींबू का रस इन चीजों की जरूरत होती है.
 

इसे भी पढ़ें:  घर पर पूड़ी के साथ इस तरह से झटपट तैयार करें भंडारे वाले आलू की सब्जी 
 

राम लड्डू बनाने की विधि

राम लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले चना और मूंग की दाल को आपको रात में ही भिगोकर रख देना है और फिर सुबह इसको पीस देना है. फिर आपको पेस्ट में अदरक, हरी मिर्च, नमक और हींग को मिला देना है. हल्का पानी डालकर आपको इसका घोल बना देना है. थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी आपको इसमें मिला देना है. अब आप एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लें और फिर उसके बाद दाल के पेस्ट से छोटे-छोटे गोले आपको बना लेने है अब इसको कढ़ाई में डाल लेना है और गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको तलना है. पकने के बाद इसको प्लेट में रख लेना है. ऐसी ही आपको खूब सारे बना लेना है. अब आपको इसके ऊपर से कद्दूकस की हुई मूली, हरा धनिया, हरी चटनी को डाल देना है ऊपर से नींबू भी डाले अब आपके राम लड्डू बनकर तैयार हैं.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

