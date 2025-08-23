घर पर बड़ी आसानी से बनाएं मार्केट जैसी सेजवान चटनी, यहां जान लें बनाने की आसान रेसिपी!

Schezwan Chutney Rcipe: शेजवान चटनी खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी होती हैं कि जितनी बार खा लो मन ही नहीं भरता है. एक तीखी और मसालेदार इस सॉस को आप कई डिशेज के साथ खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. बेस्वाद चीजों में जान भरने के लिए ये चटनी काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं. इसको एक बार खाएंगे तो आपको बेहद ही अच्छी लगेगी. अगर आप भी घर पर इसे आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका. आप इस चटनी को किसी भी खाने के साथ में आसानी से खा सकते हैं खाने के स्वाद को बढ़ा देती है. आज ही आपको नोट कर लेनी चाहिए रेसिपी.



शेजवान चटनी की सामग्री

शेजवान चटनी को बनाने के लिए आपको लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, टमाटर प्यूरी, सोया सॉस, सिरका, नमक, चीनी, तेल, पानी, कॉर्न फ्लोर, हरा प्याज इन चीजों की जरूरत होती है.



शेजवान चटनी की विधि

शेजवान चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपको लाल मिर्ची लेकर उसके डंठल को निकाल लेना है और फिर पानी में भिगो दें. आधे घंटे तक के लिए आपको ऐसी छोड़ देना है. पानी से निकाल कर आपको मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लेना है. मिर्च का गाढ़ा पेस्ट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है. अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और इसमें तेल को डालकर बारीक कटा लहसुन और अदरक को भी डाल देना है. मिर्च का पेस्ट भी डालकर आपको भून लेना है और फिर इसको फ्राई कर लेना है आपको इसको तीन मिनट तक भूनने के बाद इसको कुछ देर तक ढककर पकाना है. अब आपकी शेजवान चटनी बनकर तैयार है. इसको आप किसी भी डिश के साथ में बनाकर खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है.