घर पर बड़ी आसानी से बनाएं मार्केट जैसी सेजवान चटनी, यहां जान लें बनाने की आसान रेसिपी!
Advertisement
trendingNow12892976
Hindi Newsलाइफस्टाइल

घर पर बड़ी आसानी से बनाएं मार्केट जैसी सेजवान चटनी, यहां जान लें बनाने की आसान रेसिपी!

Schezwan Chutney Rcipe:  शेजवान चटनी खाने में बड़ी ही स्वाद से भरी होती हैं. अगर आप भी इसको घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं इसकी आसान सी रेसिपी.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर पर बड़ी आसानी से बनाएं मार्केट जैसी सेजवान चटनी, यहां जान लें बनाने की आसान रेसिपी!

Schezwan Chutney Rcipe:  शेजवान चटनी खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी होती हैं कि जितनी बार खा लो मन ही नहीं भरता है. एक तीखी और मसालेदार इस सॉस को आप कई डिशेज के साथ खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. बेस्वाद चीजों में जान भरने के लिए ये चटनी काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं. इसको एक बार खाएंगे तो आपको बेहद ही अच्छी लगेगी. अगर आप भी घर पर इसे आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका. आप इस चटनी को किसी भी खाने के साथ में आसानी से खा सकते हैं खाने के स्वाद को बढ़ा देती है. आज ही आपको नोट कर लेनी चाहिए रेसिपी.
 

शेजवान चटनी की सामग्री

शेजवान चटनी को बनाने के लिए आपको लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, टमाटर प्यूरी, सोया सॉस, सिरका, नमक, चीनी, तेल, पानी, कॉर्न फ्लोर, हरा प्याज इन चीजों की जरूरत होती है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें:  रात की बची हुई रोटियों से झटपट बनाएं ये ईजी और सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट 
 

शेजवान चटनी की विधि

शेजवान चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपको लाल मिर्ची लेकर उसके डंठल को निकाल लेना है और फिर पानी में भिगो दें. आधे घंटे तक के लिए आपको ऐसी छोड़ देना है. पानी से निकाल कर आपको मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लेना है. मिर्च का गाढ़ा पेस्ट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है. अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और इसमें तेल को डालकर बारीक कटा लहसुन और अदरक को भी डाल देना है. मिर्च का पेस्ट भी डालकर आपको भून लेना है और फिर इसको फ्राई कर लेना है आपको इसको तीन मिनट तक भूनने के बाद इसको कुछ देर तक ढककर पकाना है. अब आपकी शेजवान चटनी बनकर तैयार है. इसको आप किसी भी डिश के साथ में बनाकर खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Schezwan chutney recipeschezwan chutney recipe ingredients

Trending news

Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे PM Modi, 29 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी खास नजर
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे PM Modi, 29 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी खास नजर
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
rekha gupta
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
;