Ganesh Chaturthi 2025: मावा मोदक के भोग से भगवान गणेश होंगे प्रसन्न, जानें आसान रेसिपी
Advertisement
trendingNow12894986
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Ganesh Chaturthi 2025: मावा मोदक के भोग से भगवान गणेश होंगे प्रसन्न, जानें आसान रेसिपी

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के खास मौके पर भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप उनका पसंदीदा भोग बना सकते हैं. आइए जानते हैं मावा मोदक की रेसिपी

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 24, 2025, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ganesh Chaturthi 2025: मावा मोदक के भोग से भगवान गणेश होंगे प्रसन्न, जानें आसान रेसिपी

Ganesh Chaturthi 2025: देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी के पहले दिन भक्त भगवान गणेश को घर लेकर आते हैं उनकी पूजा करते हैं. इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को है. मान्यता है कि भगवान गणेश को मोदक बेहद प्रिय हैं. आप भगवान गणेश की पूजा में मोदक का भोग लगा सकते हैं. इस साल आप भगवान गणेश को मावा मोदक का भोग लगाएं. आइए जानते हैं मावा मोदक की रेसिपी.

 

मावा मोदक की रेसिपी

Add Zee News as a Preferred Source

मावा मोदक बनाने के लिए सामग्री

2 कप मावा यानी खोया

1 कप चीनी

2 चम्मच घी

इलायची पाउडर

काजू

बादाम

पिस्ता

 

कैसे बनाएं मावा मोदक

मावा मोदक बनाना बहुत ही आसान है. एक पैन में घी गर्म करें, इसके बाद इसमें मावा डालकर इसे धीमी आंच पर भून लें. मावा हल्का गोल्डन हो जाए तो गैस बंद कर दें. जब मावा ठंडा हो जाए तो इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर मिला लें. इसके बाद इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर मिक्स कर लें.

 

मोदक के सांचे से दें शेप

मार्केट में आपको आसानी से स्टील, सिलिकॉन और प्लास्टिक के मोदक सांचे मिल जाएंगे. ऐसे में आप सांचे की मदद से मोदक को शेप दे सकते हैं. लीजिए आपके मावा मोदक तैयार हैं. इसे आप भगवना गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं. 

इसे भी पढ़ें:  बप्पा को भोग लगाने के लिए घर पर बनाएं मोदक, स्टेप बाय स्टेज जानें आसान Modak Recipe 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Recipelifestyle

Trending news

'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
Ladakh news
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
Mallikarjun Kharge
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
Indian tourists
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Kerala News
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
vice president election
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
;