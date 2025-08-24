Ganesh Chaturthi 2025: मावा मोदक के भोग से भगवान गणेश होंगे प्रसन्न, जानें आसान रेसिपी

Ganesh Chaturthi 2025: देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी के पहले दिन भक्त भगवान गणेश को घर लेकर आते हैं उनकी पूजा करते हैं. इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को है. मान्यता है कि भगवान गणेश को मोदक बेहद प्रिय हैं. आप भगवान गणेश की पूजा में मोदक का भोग लगा सकते हैं. इस साल आप भगवान गणेश को मावा मोदक का भोग लगाएं. आइए जानते हैं मावा मोदक की रेसिपी.

मावा मोदक की रेसिपी

मावा मोदक बनाने के लिए सामग्री

2 कप मावा यानी खोया

1 कप चीनी

2 चम्मच घी

इलायची पाउडर

काजू

बादाम

पिस्ता

कैसे बनाएं मावा मोदक

मावा मोदक बनाना बहुत ही आसान है. एक पैन में घी गर्म करें, इसके बाद इसमें मावा डालकर इसे धीमी आंच पर भून लें. मावा हल्का गोल्डन हो जाए तो गैस बंद कर दें. जब मावा ठंडा हो जाए तो इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर मिला लें. इसके बाद इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर मिक्स कर लें.

मोदक के सांचे से दें शेप

मार्केट में आपको आसानी से स्टील, सिलिकॉन और प्लास्टिक के मोदक सांचे मिल जाएंगे. ऐसे में आप सांचे की मदद से मोदक को शेप दे सकते हैं. लीजिए आपके मावा मोदक तैयार हैं. इसे आप भगवना गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं.

