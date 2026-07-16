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मार्केट में मिलने वाली केमिकल मेहंदी नहीं है पसंद, घर पर बनाएं कोन, मिलेगा गहरा लाल रंग

मार्केट वाली मेहंदी में आजकल केमिकल का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है. मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी का रंग तो काफी अच्छा आता है लेकिन 2 से 3 दिन बाद मेहंदी पपड़ी की तरह उतरने लगती है जो कि बहुत खराब लगती है. ऐसे में आप घर पर मेहंदी की कोन बना सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jul 16, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:58 AM IST
मार्केट में मिलने वाली केमिकल मेहंदी नहीं है पसंद, घर पर बनाएं कोन, मिलेगा गहरा लाल रंग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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