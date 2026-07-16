मार्केट में मिलने वाली केमिकल मेहंदी नहीं है पसंद, घर पर बनाएं कोन, मिलेगा गहरा लाल रंग

आज के समय में मार्केट में मिलने वाली मेहंदी का रंग बहुत ही आसानी से चढ़ जाता है. मेहंदी में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है. केमिकल वाली मेहंदी लगाने से 2 दिन बाद मेहंदी पपड़ी की तरह हाथ से उतरने लगती है. जिसकी वजह से हाथ रफ हो जाते हैं. इस तरह उतरती हुई मेहंदी बेहद खराब लगती है. ऐसे में आप घर पर मेहंदी बना सकते हैं.
घर पर बनी मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता है लेकिन इन चीजों को मिलाने से मेहंदी का रंग गहरा आएगा. होममेड मेहंदी को लगाने से हाथ पर चढ़ा रंग कई दिनों पर हल्का होता है. आइए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं मेहंदी.
तीन छोटे चम्मच चीनी
तीनी छोटे चम्मच चाय की पत्ती
2 छोटे चम्मच कॉफी
लौंग
मेहंदी का पाउडर
पानी
एक बर्तन लें, इसमें पानी डालकर पानी को गर्म कर लें. इसके बाद इसमें चीनी, चाय की पत्ती, लौंग और कॉफी डाल दें.
अब इस पानी को अच्छे से उबाल लें, जैसे ही पानी डार्क ब्राउन हो जाए तो गैस बंद कर दें.
अब इस पानी को मेहंदी पाउडर में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. मेहंदी का घोल ना ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए.
मेहंदी का पेस्ट बनकर तैयार है. इसके बाद मेहंदी को कुछ घंटों के लिए ढककर रख दें. इसके बाद प्लास्टिक की शीट लें. इस को कोन की शेप दें. इस कोन में मेहंदी भर दें. लीजिए आपकी होममेड मेहंदी कोन बनकर तैयार है.
चाय की पत्ती और लौंग का पानी मिलाने से मेहंदी का रंग गाढ़ा आता है. कॉफी मिलाने से भी मेहंदी का रंग हाथों पर बेहद खूबसूरत आता है.
चीनी मिलाने से मेहंदी लगाने के बाद जल्दी सूखकर हटती नहीं है.
होममेड मेहंदी लगाने के बाद इसे जल्दी नहीं धोना चाहिए.
मेहंदी सूखने के बाद हल्के हाथों से मेहंदी हटाना चाहिए
पानी में तुरंत हाथ नहीं धोना चाहिए
मेहंदी हटाने के बाद हाथों पर तेल लगा सकते हैं.