सर्दियां आने से पहले बनाकर रख दें ये मेथी के लड्डू, जानें कैसे बनाएं?

Methi Ladoo Recipe: सर्दियां आने वाली है और ऐसे में लोग खाने-पीने की चीजों को घर पर बनाकर खाना बेहद ही ज्यादा पसंद करते हैं, बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए और साथ ही शरीर को अंदर से फिट रखने के लिए आपको अभी से मेथी के लड्डू को बनाकर स्टोर कर लेना चाहिए. अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के साथ-साथ आपकी हेल्थ और टेस्ट को बनाएं रखता है अगर आप भी घर पर बनाना चाहते हैं, तो कुछ आसानी से रेसिपी को फॉलो करके आप बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं आसान सी रेसिपी.



मेथी लड्डू बनाने की सामग्री

मेथी लड्डू बनाने के लिए आपको मेथी दाना, दूध, बादाम, बेसन, सूखा नारियल, गुड़ या चीनी, काजू, घी इन चीजों की जरूरत होती है.



मेथी लड्डू बनाने की विधि

मेथी लड्डू को बनाने के लिए आपको पहले मेथी के दानों को अच्छे से साफ करके धोकर पीस लेना है. अब आपको इसका एक पाउडर बना लेना है. अब आपको एक बाउल लेना है और फिर दूध में इस पाउडर को डालकर कुछ देर के लिए रख दें. काजू, बादाम, बेसन को घी में डालकर अच्छे से मिला दें. सुनहरा होने तक आपको इसको पकाना है, अब आपको इसमें सूखे हुए नारियल को कद्दूकस करके फ्राई कर लें ड्राई फ्रूट्स को बारीक काट लें और फिर इसको भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करना है, अब आपको भीगी हुई मेथी को इसमें डालकर मिला देना है. हाथ में घी लगाकर छोटे-छोटे गोल लड्डू बना लेना है. अब आपके मेथी लड्डू बनकर तैयार है.



मेथी लड्डू खाने के फायदे

मेथी लड्डू आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. आपके शरीर को गरम रखता है. पाचन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए भी ये मददगार है. इम्यून सिस्टम को बढ़ावा, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मददगार होता है.



