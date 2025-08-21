नाश्ते में झटपट तैयार करें चटपटा मिसल पाव, फटाफट नोट कर लें रेसिपी!
Advertisement
trendingNow12890036
Hindi Newsलाइफस्टाइल

नाश्ते में झटपट तैयार करें चटपटा मिसल पाव, फटाफट नोट कर लें रेसिपी!

Misal Pav Recipe:  नाश्ते को सबसे हटके और यूनिक बनाने के लिए आप घर पर आसानी से चटपटा मिसल पाव बना सकते हैं. झट से नोट कर लें रेसिपी.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाश्ते में झटपट तैयार करें चटपटा मिसल पाव, फटाफट नोट कर लें रेसिपी!

Misal Pav Recipe:  नाश्ते में आपको ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, जो खाने के स्वाद के साथ-साथ आपकी सेहत का भी खास ध्यान रखें. आपने मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फ़ूड 'मिसल पाव' तो जरूर खाया होगा, अगर आपने अभी तक नहीं खाया है, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से नाश्ते में मिसल पाव को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. तीखा और चटपटा स्वाद आपके मन को मोह देने के लिए मददगार साबित होता है. अगर आप भी ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपको झट से बनने वाली रेसिपी को बताते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

मिसल पाव बनाने के लिए सामग्री

मिसल पाव बनाने के लिए आपको अंकुरित मोठ दाल, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट,  हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिसल मसाला, मसाले, नमक, तेल, सूखी लाल मिर्च, जीरा, धनिया, मिसल सेव, नींबू, पावल इन चीजों की जरूरत होती है.
 

इसे भी पढ़ें: गणेश चतुर्थी को खास बनाने के लिए बप्पा के लिए बनाएं मोदक का भोग, जानें आसान रेसिपी 
 

 

मिसल पाव बनाने की विधि

मिसल पाव को बनाने के लिए आपको एक कुकर लेना है और उसमें प्याज को डालना है और सुनहरा होने तक अच्छे से भूने अब इसमें आपको लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक को डालकर अच्छे से भून लें. इसको पकने के बाद इसमें अंकुरित मोठ दाल  को डालकर अच्छे से भूनें. पानी डालकर कुकर को बंद करके इसको अच्छे से पकने दें. अब आपको एक पैन लेना है और इसमें प्याज को डालकर सुनहरा होने देना है. टमाटर, सूखी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया पाउडर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें ग्रेवी गाढ़ी होने तक पकाएं. एक प्लेट लें उसमें आपको मिसल डालना है और ऊपर से बनाई गई तरी को भी डाल दें.  बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया और मटकी सेव को ऊपर से डाल दें. पाव और नींबू भी साथ में रख दें. अब आपका गरमागरम मिसल पाव बनकर तैयार है. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

misal pavmisal pav recipemisal pav recipe maharashtrian style

Trending news

कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
;