नाश्ते में झटपट तैयार करें चटपटा मिसल पाव, फटाफट नोट कर लें रेसिपी!

Misal Pav Recipe: नाश्ते में आपको ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, जो खाने के स्वाद के साथ-साथ आपकी सेहत का भी खास ध्यान रखें. आपने मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फ़ूड 'मिसल पाव' तो जरूर खाया होगा, अगर आपने अभी तक नहीं खाया है, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से नाश्ते में मिसल पाव को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. तीखा और चटपटा स्वाद आपके मन को मोह देने के लिए मददगार साबित होता है. अगर आप भी ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपको झट से बनने वाली रेसिपी को बताते हैं. आइए आपको बताते हैं.



मिसल पाव बनाने के लिए सामग्री

मिसल पाव बनाने के लिए आपको अंकुरित मोठ दाल, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिसल मसाला, मसाले, नमक, तेल, सूखी लाल मिर्च, जीरा, धनिया, मिसल सेव, नींबू, पावल इन चीजों की जरूरत होती है.



मिसल पाव बनाने की विधि

मिसल पाव को बनाने के लिए आपको एक कुकर लेना है और उसमें प्याज को डालना है और सुनहरा होने तक अच्छे से भूने अब इसमें आपको लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक को डालकर अच्छे से भून लें. इसको पकने के बाद इसमें अंकुरित मोठ दाल को डालकर अच्छे से भूनें. पानी डालकर कुकर को बंद करके इसको अच्छे से पकने दें. अब आपको एक पैन लेना है और इसमें प्याज को डालकर सुनहरा होने देना है. टमाटर, सूखी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया पाउडर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें ग्रेवी गाढ़ी होने तक पकाएं. एक प्लेट लें उसमें आपको मिसल डालना है और ऊपर से बनाई गई तरी को भी डाल दें. बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया और मटकी सेव को ऊपर से डाल दें. पाव और नींबू भी साथ में रख दें. अब आपका गरमागरम मिसल पाव बनकर तैयार है.