बच्चों के लिए मिनटों में तैयार करें ये मिक्स वेज पैनकेक, टेस्टी भी हेल्दी भी

Mix Veg Pancake Recipe: रात के खाने से पहले शाम होते ही भूख लगने लगती है. ऐसे में ज्यादातर लोग चाय, बिस्किट या नमकीन खाना पसंद करते हैं और भूख शांत करते हैं. ऐसे में हम आपके लिए हेल्दी ऑप्शन लेकर आए हैं. अगर आप हेल्दी, टेस्टी और जल्दी रेडी होने वाली रेसिपी खोज रहे हैं तो ये मिक्स वेज पैनकेक ट्राई कर सकते हैं. ये हेल्दी भी है और इसको बनाना भी काफी आसान है. इसको आप ब्रेकफास्ट में भी ऐड कर सकते हैं इसके अलावा आप बच्चों के लंचबॉक्स में भी इसे शामिल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं वेज पैनकेक को कैसे तैयार करें.

आवश्यक सामग्री

मिक्स वेज पैनकेक बनाने के लिए आपको 1 कप बेसन, आधा कप गेहूं का आटा, 2 चम्मच दही, आधा कप कटी हुई गाजर, आधी कटी हुई शिमला, आधा कप कटी हुई पत्ता गोभी, 2 चम्मच कटा हुआ धनिया, स्वादानुसार नमक, दो चुटकी हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा और सेकने के लिए तेल की आवश्यकता होगी.

बैटर तैयार करें

मिक्स वेज पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बड़े बाउल में बेसन, दही, गेहूं का आटा और थोड़ा पानी डालकर एक स्मूद घोल तैयार कर लें. ध्यान रखें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए. जब ये बैटर तैयार हो जाए तो इसमें सारी कटी हुई सब्जियां डालें जैसे, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया, गाजर, पत्ता गाभी. इसके अलावा इसमें नमक, हल्दी, मिर्च और जीरा डालकर अच्छी तरह मिला दें. जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप एक नॉनस्टिक पैन को गर्म कर लें. पैन को मीडियम आंच पर गर्म करें और जब गर्म हो जाए तो हल्का सा तेल डालें.

मिक्स वेज पैनकेक बनाने की विधि

पैनकेक बनाने के लिए आप तैयार रखे बैटर को गर्म पैन पर डालें और किसी बड़े चम्मच की मदद से गोलाई में फैला दें. ध्यान रखें कि ये धीमी आंच पर ही सिकेगा, धीमी आंच पर ही सेंके ताकि सब्जियां अच्छी तरह पक जाएं. जब आपका पैनकेक एक साइड से हल्का सिक जाएं तो इसे सावधानी से पलट दें और दूसरी साइड से भी धीमी आंच पर सिकने दें. अगर आप चाहें तो इसपर थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं तेल लगाने से थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा. दोनों तरफ से सेंकने के बाद आप इसे किसी प्लेट में उतार लें और तैयार है आपका मिक्स वेज पैनकेक. आप इसे दही या सॉस के साथ एन्जॉय करें.

